1804家上市公司上半年净利润逆势增长 凸显经济微观活力 

A股上市公司半年报披露接近尾声。数据显示，上半年受疫情、水灾、外部环境变化等不利因素影响，A股上市公司业绩整体出现下滑。尽管如此，仍然有近半数上市公司净利润实现逆势增长，科创板表现强劲，中小板和创业板业绩明显回暖，彰显中国经济微观端的活力与韧性。

中小创业绩明显回暖

整体来看，上市公司今年上半年业绩下滑。Wind统计数据显示，截至8月30日记者发稿时，沪深两市合计有3972家上市公司公布了2020年半年报，在有可比较数据的3914家上市公司中，共计实现营业收入23.48万亿元，同比下滑2.83%；实现归属于母公司股东的净利润合计1.84万亿元，同比下滑18%。上述3914家上市公司中，有769家出现亏损，较去年同期增长了329家；尽管如此，仍然有1804家企业上半年净利润同比实现增长，占比达46%。

从二季度的情况来看，上市公司业绩明显改善。Wind统计数据显示，2020年第二季度，有可比较数据的3810家上市公司共计实现营业收入12.76万亿元，同比增长2.67%，实现归属于母公司股东的净利润1.01亿元，同比下滑13%。上述3810家上市公司中，有631家二季度出现亏损，较去年同期增长113家；共计有2149家上市公司二季度净利润同比实现增长，占比达到56.4%，超过上半年10个百分点。

分板块来看，科创板公司业绩增长强劲。有可比较数据的133家科创板企业上半年共计实现营业收入820亿元，同比增长13.84%；实现归属于母公司股东的净利润90亿元，同比增长34%。133家公司中，有83家净利润同比实现增长，占比达到62.4%，其中净利润同比增长超过100%的有19家，主要集中在生物医药、软件和信息服务业和专用设备制造业。902家中小板企业上半年共计实现营业收入2.23万亿元，同比下滑0.2%；实现归属于母公司股东的净利润1696亿元，同比增长10%。827家创业板企业上半年共计实现营业收入6954亿元，同比下滑0.12%；实现归属于母公司股东的净利润697亿元，同比增长14%。即使剔除温氏股份后，创业板企业上半年仍然共计实现净利润655.7亿元，同比增长9%。总的来看，尽管受到疫情影响，科创板、中小板和创业板上半年净利润整体均实现正增长，业绩改善态势显著。

重点行业业绩改善显著

从重点行业的表现来看，汽车、机械设备、电子等重点行业二季度强劲复苏。Wind统计数据显示，按照申万行业分类，188家汽车类上市公司上半年共计实现营业收入1.18万亿元，同比下滑12.4%；实现归属于母公司股东的净利润360亿元，同比下滑19%。从二季度的数据来看，上述企业共计实现营业收入7151亿元，同比增长8%；实现归属于母公司股东的净利润299亿元，同比增长41%，业绩改善显著。来自中汽协的数据则显示，2020年1至7月，汽车制造业实现利润同比降幅与上半年相比呈大幅收窄，行业回暖迹象更趋明显。1至7月，汽车制造业累计实现利润2514.5亿元，同比下降5.9%，降幅比1至6月收窄14.8个百分点，

机械设备、电子等行业同样业绩改善显著。数据显示，385家机械设备类上市公司上半年共计实现营业收入6528亿元，同比增长0.15%；实现归属于母公司股东的净利润460亿元，同比增长6%。2020年第二季度，机械设备类上市公司共计实现营业收入4009亿元，同比增长12.1%；实现归属于母公司股东的净利润355亿元，同比增幅高达45%。283家电子类上市公司上半年共计实现营业收入1.26万亿元，同比增长2.5%；实现归属于母公司股东的净利润512亿元，同比增长15%。2020年第二季度，电子类上市公司共计实现营业收入6840亿元，同比增长8.2%；实现归属于母公司股东的净利润341亿元，同比增幅高达35%。

新动能不断积聚

在重点行业加快复苏的同时，5G、互联网等经济新动能不断积聚。国家统计局数据显示，1至7月，高技术产业投资同比增长8.0%，增速比上半年加快1.7个百分点。高技术制造业投资同比增长7.4%，增速比上半年加快1.6个百分点。其中，医药制造业投资增长14.7%，电子及通信设备制造业投资增长7.3%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业投资增长4.2%。高技术服务业投资同比增长9.1%，增速比上半年加快1.9个百分点。其中，电子商务服务业投资增长26.4%，科技成果转化服务业投资增长24.4%，信息服务业投资增长14.2%，研发设计服务业投资增长7.2%。

以5G为例，三大运营商中报显示，2020年上半年，三大运营商5G资本开支共889亿元，完成全年计划的47.5%。截至6月底，三大运营商累计5G基站数约40万站，其中联通&电信共享共建约21万站，中国移动约18.8万站。从新增情况来看，上半年三大运营商共新增5G基站28.8万站，其中联通&电信新增15万站，中国移动新增13.8万站。从用户发展情况来看，截至6月底，中国电信5G用户累计3784万户，渗透率为11.0%；中国移动5G用户累计7019万户，渗透率为7.4%。

据工信部数据显示，2020年上半年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入5907亿元，同比增长14.1%，增速较一季度提高12.6个百分点。上半年，全行业共实现营业利润521.6亿元，同比增长2.8%，扭转一季度大幅下滑局面。上半年，互联网企业共完成信息服务（包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内）收入3577亿元，同比增长16.3%，增速较一季度提高5.2个百分点，在互联网业务收入中占比为60.6%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)