国有六大行上半年日赚超31亿，同比降约12%

中新经纬客户端8月31日电 (张猛) 30日，国有六大行2020年半年报悉数出炉。半年报显示，国有六大行上半年营收均有所提升，但净利润集体下滑。
国有六大行日赚超31亿
上半年，国有六大行营收均实现正增长，其中，建设银行实现营收3891.09亿元，同比增长7.65%，增幅居六大行首位。
从盈利能力来看，上半年，国有六大行共实现净利5663.3亿元，日赚31.12亿元，同比下降约12%。工商银行依旧是国有六大行中最赚钱的银行，上半年实现净利1487.9亿元，日赚8.18亿元。
值得注意的是，上半年，国有六大行净利润均有所下滑，其中，交通银行净利润下滑14.61%，降幅最大。
交通银行解释称，报告期内，集团信用减值损失333.33亿元，其中贷款信用减值损失311.34亿元，同比增加90.49亿元，增幅40.97%。今年年初以来，受新冠肺炎疫情等因素影响，全球经济增速放缓，公司调整了对2020年及2021年宏观经济指标的预测及不同宏观情景间的权重，信用减值损失因此显著增加。
金融科技成银行发展“新赛道”
据媒体报道，8月29日，建设银行APP悄然上线了“数字人民币钱包”功能。建行手机银行App已经增加了“数字钱包充值”以及“数字货币”两个子菜单，但是这两个功能仅在部分试点地区开通，并未向公众开放。此后，建行回应称，当前网传信息为技术研发过程中的测试内容，并不意味着数字人民币正式落地发行。
建设银行在半年报中也指出，将以金融科技支持智慧金融和智慧生态建设。推进新零售领域生态建设，从用户-客户管理、营销、产品、服务多维度对用户经营提供支持，推进新零售向数字化、智能化、网络化转型。
工商银行表示，将顺应数字经济发展趋势，构建数字化发展新模式，推出极致体验新产品，打造创新赋能新平台，健全科技驱动新机制，全力服务数字中国建设。
谈到金融科技话题，央行科技司原副司长、金融信息化研究所原所长李晓枫在“2020第二届中国零售金融发展峰会”表示，银行金融科技实践表明，做好规划布局同时注重产业链合作，数字化转型就能踏踏实实、贴着地面实践去实现。(中新经纬APP)
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