上半年净利暴跌1765% 谁将接盘康美药业？

中新经纬客户端8月30日电 (林琬斯)近日，康美药业股份有限公司(下称康美药业)披露2020年半年度报告，报告期公司营业收入较上年同期下滑近70%；归属上市公司股东净利润亏逾14亿元人民币，较上年同期下滑1765%。

作为曾经的医药“白马股”，目前康美药业资产负债率超69%，偿债压力亟待缓解。9月3日，康美药业或将复盘，康美药业正卖地求生，等待“接盘侠”。

半年巨亏14亿

报告显示，公司上半年营业收入25.17亿元，较上年同期下滑69.05%。康美药业称，报告期内公司聚焦主业，调整经营策略，受疫情影响，导致收入同比减少。

康美药业2019年年报、2020年一季报与2020年中报期内，公司营收分别为114.46亿元、11.70亿元、25.17亿元。从公司盈利表现看，上述三个报告期内，康美药业净利分别为-46.61亿元、-2.97亿元、-14.24亿元，同比增长率分别为-1344.53%、-552.28%、-1765.31%，已连续3个报告期净利亏损。

另外，本报告期末，经营活动产生的现金流量为3.71亿元，相比去年同期的21.96亿元减少83.09%。基本每股收益减少0.289元，比上年同期暴跌1800%。

资产负债率超69% 为盘活资产出售地产

半年报显示，康美药业货币资金剩下3.61亿元，流动资产合计461.20亿元，非流动资产合计163.05亿元，资产总计624.25亿元。

另外，康美药业短期借款从2019年年底的128.11亿元减至28.92亿元，而一年内到期的非流动负债从2019年年底的51.13亿元增长至71.87亿元。

数据显示，康美药业长期借款中有125.59亿元的抵押借款，而在今年年初，康美药业的抵押借款余额为20.89亿元，上半年康美药业新增抵押借款超100亿元。另外，康美药业流动负债合计201.38亿元，负债合计431.75亿元，资产负债率达到69.16%，依然面临较大的偿债压力。

今年2月，康美药业2015年公司债券“15康美债”就未能如期兑付利息。据了解，当时康美药业采用差异化支付方案，将通过资产处置等方式筹集到了11.3亿元，对个人投资者以及持有金额在20万元以下的机构投资者进行优先兑付，而这也在当时引起了不小的争议。

而今年上半年康美药业的主体信用等级由B下调至C，“15康美债”等债项信用等级也被下调。康美药业称，这或许对公司偿债能力产生一定影响。

为了进一步盘活资产，聚焦主业，半年报显示，康美药业全资子公司康美健康产业投资有限公司与广发基金签署协议，拟以不高于11.3亿元出售位于广州市海珠区琶洲A区AH040248地块和广州市海珠区琶洲互联网创新集聚区跨市政道路连接体⑩-2号地块的两宗国有建设用地使用权及其地上和地下建筑物及/或在建工程。

谁将接盘？

图片来源：Wind金融终端

2019年5月，证监会查明康美药业披露的2016年至2018年财务报告存在重大虚假，4天后，康美药业ST。

7月23日，康美药业收到控股股东康美实业投资控股有限公司(下称康美实业)的通知，康美实业正在筹划重大事项，相关事项可能导致公司控制权发生变更，公司股票已于当日起停牌。7月14日至7月22日7个交易日中，康美药业收获4个涨停。

扛着巨大的债务压力，康美药业的重组也在紧锣密鼓地进行。7月30日，康美药业发布公告，公司申请继续停牌，自2020年7月23日起最长连续累计停牌不超过30个交易日，公司股票最迟将于2020年9月3日复牌。

在康美药业传出控制权或发生变更消息后，有传闻称，接盘方为广东国资，对此，康美药业无正面回应。

今年6月，梅河口市人民政府指定梅河口市财源投资有限公司(下称财源投资)注资7亿元支持康美药业控股公司梅河口市爱民医院管理有限公司增资扩股，以推进康美梅河口医疗健康中心医疗园区、医养园区项目建设。

据了解，这是康美药业首次正式引进地方国资，增资完成后财源投资和梅河口市国有资产经营有限责任公司作为地方国资将持有梅河口市爱民医院管理有限公司不高于49%的股权，康美医院投资管理有限公司将持有爱民医院管理公司不低于51%的股权。

截至今年6月底，康美实业依然持有康美药业32.56%的股权，马兴田妻子许冬瑾持有康美药业1.97%的股权，马兴田关联方普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公司分别持有康美药业1.87%的股权。

公开资料显示，康美药业是首批GMP认证的中药饮片企业，中药饮片是行业内生产规模最大、品种最多的企业之一，主营化学药和中药饮片。公司拥有已通过国家药品GMP认证的化学药和中药饮片(包含毒性饮片)的两个现代化生产基地，其中中药饮片生产基地是当前国内规模最大、起点最高、品种最齐全的国家中药饮片GMP规范化生产示范基地，现有饮片产能3000吨。公司拥有已通过国家药品GMP认证的药品、中药饮片、医疗器械共计7000多种。(中新经纬APP)

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(责编：李都也(实习生)、李栋)