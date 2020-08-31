8月PMI数据公布 三大指数连续6月位于临界点以上

人民网北京8月31日电 （杨曦）今日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。数据显示，8月份，制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55.2%和54.5%，分别高于上月1.0和0.4个百分点。
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，我国经济景气持续恢复向好。制造业采购经理指数走势平稳，非制造业商务活动指数有所上升，三大指数均连续6个月保持在临界点以上。
制造业采购经理指数平稳运行
8月份制造业PMI为51.0%，在调查的21个行业中，有15个行业PMI位于景气区间。赵庆河分析，制造业本月主要呈现以下特点：一是需求继续恢复，供需循环逐步改善；二是稳外贸政策发力，出口总体向好；三是新动能发展加快，转型升级持续推进；四是市场逐步好转，价格指数上升；五是经营预期改善，企业信心增强。
从企业规模看，大型企业PMI为52.0%，与上月持平；中型企业PMI为51.6%，比上月上升0.4个百分点；小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.9个百分点。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数均高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数均低于临界点。
生产指数为53.5%，虽比上月回落0.5个百分点，但仍位于临界点以上，反映制造业生产量与上月相比有所增长。新订单指数为52.0%，比上月上升0.3个百分点，连续4个月回升，表明制造业市场需求持续恢复。原材料库存指数为47.3%，比上月下降0.6个百分点，表明制造业主要原材料库存量继续减少。从业人员指数为49.4%，比上月略升0.1个百分点，表明制造业企业用工景气度基本稳定。供应商配送时间指数为50.4%，与上月持平，高于临界点，表明制造业原材料供应商交货时间仍在加快。
非制造业商务活动指数有所上升
8月份，非制造业商务活动指数为55.2%，比上月上升1.0个百分点，连续6个月位于临界点以上。
分行业看，建筑业商务活动指数为60.2%，比上月回落0.3个百分点。服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升1.2个百分点。从行业大类看，铁路运输、航空运输、住宿、电信广播电视卫星传输服务等行业商务活动指数位于60.0%以上，资本市场服务、房地产等行业商务活动指数位于临界点以下。
新订单指数为52.3%，比上月上升0.8个百分点，表明非制造业市场需求持续回暖。投入品价格指数为51.9%，比上月回落1.1个百分点，位于临界点以上，表明非制造业企业用于经营活动的投入品价格总体涨幅有所收窄。销售价格指数为50.1%，与上月持平，位于临界点以上，表明非制造业销售价格总体小幅上涨。从业人员指数为48.3%，比上月回升0.2个百分点，表明非制造业用工景气度有所改善。业务活动预期指数为62.1%，比上月略降0.1个百分点，位于临界点以上，表明非制造业企业发展信心稳定。
综合PMI产出指数高于上月
8月份，综合PMI产出指数为54.5%，比上月上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动继续恢复向好。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.5%和55.2%，环比一落一升。
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