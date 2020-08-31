【行走自贸区】辽宁自贸试验区沈阳片区：聚焦新模式、新业态、新产业 助力老东北工业转型升级

人民网北京8月31日电 （记者车柯蒙）8月28日，“行走自贸区”辽宁自贸试验区云座谈在线上举行。辽宁省商务厅自贸区综合指导处副处长张永卓、辽宁自贸试验区沈阳片区管委会副主任喻伯阳、辽宁自贸试验区大连片区管委会副主任王久飞、辽宁自贸试验区营口片区管委会常务副主任朱恒南出席“云座谈”。
“自2017年挂牌运行以来，沈阳片区在两年多的探索和实践中，始终坚持加强东北亚开放、强化服务国企改革、助力老东北工业转型升级的战略定位，以制度创新为核心，主动对接国家发展战略，加快补齐开放缺项短板，大力推进高端装备制造业发展，积极探索国资国企改革，在多个领域实现了重要突破，开放发展的良好局面初步形成。”会上，喻伯阳表示。
据喻伯阳介绍，沈阳片区在对外开放、国资国企改革、税务服务、审批制度改革等领域，以企业需求为导向，有针对性地开展各项创新试验，先后形成了一系列国家级省级创新经验。累计形成40项全省推广创新经验，其中国资国企改革领域形成了混改管理层持股、国有企业应急转贷等7项创新经验，占全省创新经验60%以上。累计形成了优化涉税事项办理程序、国有企业“内创业”模式、出入境人员综合服务单一窗口、航空加工贸易企业保税货物内部调拨等4项国家级制度创新经验。
“制度创新是引领经济发展的关键和突破点。”喻伯阳表示，下一步，沈阳片区将坚持以制度创新引领产业形态，聚焦老工业基地结构调整和东北亚区域开放合作，以体制机制的综合优势弥补发展短板瓶颈，以制度红利增强发展内生动力，增强制度创新的产业结合度、需求匹配度、市场契合度、实施精准度，重点围绕新模式、新业态、新产业发展需求，深入开展首创性、差别化改革探索，推进重点领域创新试验，强化制度创新的引领作用，以制度创新和改革开放驱动经济发展，对照更高标准率先营造更加适应创新资源要素跨境流动的便利环境，构建符合国际惯例的创新体制机制，全面深化自贸试验区改革开放，打造面向东北亚开放新前沿。
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