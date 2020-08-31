国家统计局解读2020年8月中国采购经理指数

人民网北京8月31日电 （杨曦）国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会今日发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。

8月份，各地积极贯彻落实党中央决策部署，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，我国经济景气持续恢复向好。制造业采购经理指数为51.0%，比上月略降0.1个百分点，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为55.2%和54.5%，分别高于上月1.0和0.4个百分点，三大指数均连续6个月保持在临界点以上。

一、制造业采购经理指数平稳运行

8月份，制造业PMI为51.0%，在调查的21个行业中，有15个行业PMI位于景气区间。本月主要特点：

一是需求继续恢复，供需循环逐步改善。新订单指数为52.0%，高于上月0.3个百分点，连续4个月回升。从行业情况看，医药、非金属制品、金属制品、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业新订单指数均高于上月4.0个百分点以上。本月生产指数为53.5%，与新订单指数的差值收窄至1.5个百分点，为3月份以来的最小值。

二是稳外贸政策发力，出口总体向好。一系列稳外贸稳外资政策效应持续释放，制造业出口进一步改善，本月新出口订单指数为49.1%，高于上月0.7个百分点，其中非金属制品、有色、金属制品等7个行业位于临界点以上。

三是新动能发展加快，转型升级持续推进。从重点行业看，高技术制造业和装备制造业PMI为52.8%和52.7%，分别高于上月1.5和0.9个百分点，高于制造业PMI 1.8和1.7个百分点，新动能为制造业复苏注入了活力。

四是市场逐步好转，价格指数上升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为58.3%和53.2%，分别高于上月0.2和1.0个百分点。从行业情况看，钢铁、有色等行业两个价格指数均高于60.0%，部分上游行业价格上涨较快。

五是经营预期改善，企业信心增强。本月企业生产经营活动预期指数为58.6%，高于上月0.8个百分点。从行业情况看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等制造业生产经营活动预期指数均高于60.0%。

调查结果还显示，小型企业PMI为47.7%，比上月下降0.9个百分点，仍位于临界点以下。本月小型企业反映市场需求不足和资金紧张的企业占比分别超过五成和四成，生产经营依然面临不少困难。此外，重庆、四川等地部分企业反映受暴雨洪涝灾害影响，原材料采购周期拉长，市场订单减少，企业生产有所回落。

二、非制造业商务活动指数有所上升

8月份，非制造业商务活动指数为55.2%，比上月上升1.0个百分点，非制造业复苏势头继续向好。

服务业复苏有所加快。服务业商务活动指数为54.3%，比上月上升1.2个百分点。从行业情况看，交通运输、电信等行业商务活动指数连续4个月位于60.0%以上，业务总量持续快速恢复；随着国内疫情防控形势趋于稳定，居民消费需求加快释放，住宿、餐饮、文化体育娱乐等行业有序恢复经营，市场活跃度有所提高，商务活动指数继续回升，均高于57.0%；在经济整体回暖的带动下，租赁及商务服务业商务活动指数自疫情以来首次升至临界点以上。从市场预期看，业务活动预期指数为61.3%，与上月基本持平，其中铁路运输、航空运输、住宿、互联网软件等行业高于65.0%，企业发展信心稳定。

建筑业高位小幅回落。建筑业商务活动指数为60.2%，低于上月0.3个百分点，其中土木工程建筑业为57.7%，低于上月4.8个百分点；房屋建筑业和建筑安装装饰业为59.9%和66.8%，分别高于上月0.3和7.8个百分点。从市场需求和预期看，新订单指数为56.4%，高于上月1.8个百分点；业务活动预期指数为66.6%，连续4个月保持在66.0%以上，随着基础设施建设的稳步推进以及高温降雨天气的减少，近期建筑业有望继续保持较快发展。

三、综合PMI产出指数高于上月

8月份，综合PMI产出指数为54.5%，高于上月0.4个百分点，我国企业生产经营活动继续恢复向好。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为53.5%和55.2%，环比一落一升。

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