商务部：中方将继续支持东盟在区域合作的中心地位

人民网北京8月31日电 （栗翘楚）8月27至28日，第19次中国—东盟（10+1）经贸部长会议、第23次东盟—中日韩（10+3）经贸部长会议和第8次东亚峰会（EAS）国家经贸部长会议等东亚合作经贸部长系列会议以视频形式举行，商务部部长钟山出席上述会议。

中方对在当前形势下进一步深化东亚经贸合作有何考虑？商务部亚洲司负责人表示，在全球新冠肺炎疫情肆虐、世界贸易投资遭遇剧烈冲击的严峻挑战下，东亚合作各成员国必须共同努力，重建经济社会信心，力争实现全球经济的早日复苏和包容可持续增长。中方将继续支持东盟在区域合作的中心地位，愿与各方密切沟通合作，推动各机制框架下经贸合作不断取得新进展：

一是进一步加强抗疫合作。中方将与东盟方共同落实好关于抗击疫情、加强自贸合作的联合声明，在10+3框架下实施关于缓解疫情对经济影响的行动计划，与东亚峰会各成员国共同采取有效措施阻止疫情跨境传播，同时维护产业链供应链稳定，保持人员往来和物流畅通。二是推进经贸务实合作。推动“一带一路”倡议与各国发展战略对接，加快东亚地区经济复苏进程：建设好东盟经贸产业园区，拓展数字贸易、跨境电商等新领域合作；推动建立10+3区域“快捷通道”网络，高质量按期完成“加强10+3供应链互联互通研究”；利用线上和线下贸易投资展会与地区国家拓展彼此市场，加强对中小微企业支持力度，实现包容和可持续发展。三是推动区域和全球经济一体化进程。深化中国—东盟自贸区建设，推动RCEP年内如期签署。共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，反对单边主义、保护主义，推动建设开放型世界经济。中国将办好第三届进博会，欢迎各国积极参与。

商务部亚洲司负责人介绍，此次系列会议旨在为拟于年内举行的东亚合作领导人系列会议做好经贸领域准备工作，并推动东亚合作在经贸领域走深走实，为疫情防控常态化背景下的东亚经贸合作勾勒方向。同时，中方与各方交流了自身抗击疫情、复苏经济的有力举措和积极成效，重申高水平对外开放和互利共赢合作的政策立场，增强了地区国家对经济发展和东亚经济一体化的信心。中方将与各方一道，落实好本次会议成果共识，携手抗击疫情，促进经济发展，为全球经济复苏和繁荣稳定做出积极贡献。

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