上半年我国铁路投资超额完成任务 持续推动铁路高质量发展

人民网北京8月31日电 （记者乔雪峰） 近日，中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）披露2020年上半年财务决算。上半年，国铁集团实现收入4039亿元，受疫情影响同比下降1242 亿元；净利润亏损955亿元，其中二季度净利润亏损 342 亿元，较一季度减亏272亿元。上半年全国铁路固定资产投资完成3259亿元，同比增加39亿元，超额完成投资任务，其中二季度完成2459亿元，较一季度增加1660亿元。

国铁集团相关负责人介绍，上半年，国铁集团全面落实中央“六稳”“六保”决策部署，采取有力有效措施，积极应对新冠肺炎疫情带来的冲击和影响，始终保持铁路大动脉安全畅通，持续推动铁路高质量发展。

一是铁路疫情防控积极有为。累计向湖北、武汉地区运送防疫物资1.87万批51.2万吨，圆满完成458批1.39万人次援鄂医务等人员运送任务；免费为旅客办理退票2.06亿张，开行务工、学生专列401列，运送旅客45.4万人；严把铁路进站、上车、出站等防控关口，站车共排查3.5万名发热旅客，有效切断了疫情在铁路的传播途径。二是铁路建设优质推进。投产新线1310公里，其中高铁733公里，世界首座主跨为千米级的沪苏通长江公铁大桥建成通车，一批新线投入运营，路网结构更加合理，有力服务了区域经济社会发展。三是增货补客成效明显。国家铁路货运发送量实现逆势增长，完成16.94亿吨，同比增长3.6%。其中，日均装车屡创新高，达15.26万车，同比增长3.4%；中欧班列战略通道作用突出，开行5122列，同比增长36%。国家铁路旅客发送量逐月回升，完成8.06亿人，同比下降53.5%。及时推出城际铁路票价优惠措施，大面积实施电子客票服务，持续开好81对公益性慢火车， 6月份日均旅客发送量545万人，较最低谷的2月份日均增长422万人。二季度客货运输收入逐月回升，其中4～6月环比增加额分别为5亿元、80亿元、21亿元。同时，铁路科技创新、精准扶贫、走出去等工作取得重要进展。

该负责人表示，为维护旅客和铁路职工健康安全，国铁集团全力保证疫情防控各项支出，大力开展节支降耗，有效控制成本，运输经营平稳有序。出现收入减少、净利润亏损的主要原因是：铁路作为服务行业，直接受到疫情冲击，今年上半年客运收入同比减少995亿元，减幅52.7%；酒店、旅游、餐饮等非运输收入同比减少133亿元。同时，货运实施降费政策，货运收入同比减少37亿元。国铁集团是重资产企业，计提折旧属刚性支出，承担负债的还本付息也是刚性支出。

该负责人表示，国铁集团资产负债主要是加快铁路建设、保持较大规模固定资产投入等原因形成的，这与维持简单再生产的经营性负债有着本质的不同，其对应的是优质资产。国铁集团通过发行债券、银行借款等多种方式筹措资金，不断降低筹资成本，债务结构合理，总体处于可控水平。今年上半年，在受疫情冲击导致客流大幅下降的情况下，铁路始终保持了运输安全畅通和科学防控力度，虽然增加了成本，但为经济社会发展做出了积极贡献。国铁集团还积极稳妥推进混合所有制改革，国铁企业优质资产股改上市进展顺利，京沪高铁、铁科轨道成功登陆A股，提高了铁路资产资本化股权化证券化水平；积极深化铁路投融资体制改革，推动市场化债转股工作，有效防范债务风险，国铁企业治理体系和治理能力显著提升。

该负责人表示，下一步，国铁集团将立足服务党和国家工作大局，确保铁路安全畅通，着力转变发展动能和方式，进一步加大科技和管理创新力度，以变革求突破，在变局中开新局，持续推动铁路高质量发展，为决战决胜全面小康社会做出新的更大贡献。

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