特区40年:深圳南山创建创新型滨海中心城区

从深圳蛇口港出发，驾车沿南海大道一路北上，“时间就是金钱，效率就是生命”的标语牌，与“前海蛇口自贸片区”的蓝色拱门遥相呼应。途中，海上世界、蛇口网谷、深圳大学、深圳高新园等城市地标相继从眼前掠过，勾勒出现代化、国际化的滨海城区形象。
从工业区到自贸区、从滩涂到湾区明珠、从改革试验田到创新沃土，四十载光阴荏苒，乘着改革开放的浩荡东风，深圳南山区的发展日新月异。深圳市委常委、南山区委书记王强表示，南山正抢抓战略机遇，朝着创新型滨海中心城区的发展目标加速推进。
●敢闯敢试 改革先锋
蛇口赤湾山下，赤湾地铁综合体项目内施工正忙，两年后一个现代化城市综合体将在此拔地而起。
“40年前，赤湾这里还是一片荒山秃岭，只有一条山路。”今年70岁的方志强，是广州航道局设计研究院的老职工。40年前在深圳开山填海、建港修路的工作场景，仍历历在目。
改革开放初期，大多数人拿的是固定工资。方志强所在的码头项目，被列为定额超产奖励制度工资改革试点。改革第一个月，大部分人就拿到了108元奖金。“108元，当年相当于很多人两个月的工资。”方志强说。
蛇口的这项改革，打破了“大锅饭”。随后，管理体制、干部人事制度、用工制度、工资制度、住房制度……一系列探索与改革层层铺开，为全国改革开放积累了经验。
招商局集团董事王崔军认为，从蛇口到南山，最重要的经验就是通过创造良好的营商环境，吸引一批又一批企业家在此创新创业。
2019年，南山区推出“创业大礼包”，打造企业“拎包入驻”模式。“以前开办企业需要近一个星期，来南山后，没想到只要一天就完成了。”拿到第一份“创业大礼包”的西加云杉科技有限公司董事长吴方表示。
南山区坚持把优化营商环境作为全面深化改革的重要抓手，为企业、人才提供更好服务。对创新的包容、对规则的尊重、对企业的呵护，吸引众多优秀人才和创新企业入驻。
2010年，刘若鹏留美归来，将光启技术公司落户南山；2012年，上海人周剑带着“机器人”梦想来到南山，创办了优必选科技；2014年，孵化于香港科技园的商汤科技，将重心转移到南山……
腾讯、华为、平安、招商银行等世界500强企业，从这里走向世界；中兴通讯、中集、迈瑞等大型企业，在这里发展壮大；大疆创新、海能达等一批新锐企业，从这里冉冉升起。截至2019年11月底，南山区累计商事主体达504952户。2019年南山区GDP达6103.69亿元，相当于1990年78亿元的78倍。
●创新引领 人才优先
8月6日，戴尔企业解决方案中心正式落户深圳南山区科兴科学园。
南山，如今是我国最具创新活力的区域之一。国内许多互联网公司总部或区域总部，越来越多的世界500强企业区域总部，以及新兴产业的科创企业，都坐落于此。
“几十年来，南山走出了一条从跟跑、并跑到领跑的产业迭代升级之路。”南山区区长黄湘岳介绍，改革开放以来，从改革开放初期的“三来一补”加工贸易，到上世纪90年代转型发展高新技术产业，再到前瞻布局战略性新兴产业，南山始终坚持创新驱动发展。
“南山经济的高强度韧性，得益于其产业结构和经济发展模式。”南方科技大学党委副书记、深圳大学文化产业研究院院长李凤亮表示，近年来，南山大力发展数字经济、分享经济、平台经济，抢占云计算、大数据、5G通信、人工智能等前沿技术产业化的先机。
创新驱动要靠人才驱动。近年来，南山坚持人才优先发展战略，高度重视人才引进、培养、激励、安居、服务等多个方面工作，持续不懈为人才创造更优异的发展环境。
“对国际顶尖人才和团队，南山区每年至少可支持1000万元。”南山区委常委、组织部部长王小蓉介绍，今年区里发放人才补贴超过5亿元。
目前，南山全区人才总量超过110万名，约占从业人数的83%。其中博士1万多名，硕士近10万名。
人才持续流入为南山创新发展提供了源源不断的动力：2019年，南山区PCT国际专利申请量超过7000件。2020年上半年，南山区GDP为3042亿元，同比增长2.5%。
●天蓝水净 宜居宜业
全长13.7公里的大沙河，北起羊台山，南通深圳湾，纵贯南山全境。
过去，随着经济发展及人口剧增，大沙河水污染严重，到上世纪90年代，变成了一条“臭水河”。经过20多年的持续治理，如今大沙河又恢复了清澈。
大沙河的变化，是南山区坚持以人民为中心发展理念、打造民生幸福城区的一个生动样本。
南山居民温炜鑫的手机相册里，集满了随手拍下的精美图片。在他看来，美丽的深圳湾和“南山蓝”已成了这座城市的标签。
如今的南山，西丽湖畔湖光山色，人才公园里四季繁花，华侨城湿地内百鸟翔集。散落在城区的136个公园，让居民能推窗见绿、开门见园……
斑驳的城墙，方砖石板小路，岭南特色的建筑……2019年，南山区遵循“就地保护、活化整治”的方针，启动南头古城特色文化街区建设工程。此次改造，既保留了古城古朴的历史韵味，又满足了现代居民的居住要求。
2019年，南山九大类民生领域投入218.9亿元，较2018年增长6.2%。除了完成20件民生实事，南山还安排民生微实事专项资金2亿元，实施3000件民生微实事，努力办好群众的身边事。
“现在的南山，学校多了、医院好了、办事更方便了，各类文体活动更加丰富多彩。”在南山打拼多年的廖迪杉说。
《 人民日报 》（ 2020年08月31日 02 版）
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