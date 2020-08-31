社区服务业数字化转型及趋势研讨会在京召开

社区服务业数字化转型及趋势研讨会现场。（来源：主办方供图）

人民网北京8月31日电（许维娜）“社区服务业数字化转型的关键在于社区治理体制机制的创新，强调了市场在社区服务业数字化转型中的基础性作用，以及政府要转变职能。” 日前，国家发展改革委区域开放司原司长、中国经济体制改革研究会常务副会长兼秘书长赵艾在社区服务业数字化转型及趋势研讨会上发表《社区服务业数字化转型对国民经济和社会发展产生的影响》主题演讲。

赵艾表示，要从制度设计上为社区服务业的数字化转型提供条件，协会在其中也能发挥重要作用，进而共同推动社区治理、社会和经济的发展。

清华大学互联网产业研究院院长朱岩发表了主题演讲“社区服务业数字化转型模式创新”，从宏观的角度指出数字化转型在数据资产化时代面临的新机遇和挑战，提出要加快培育数据要素市场，打造数字化企业、产业链、生态，形成数字经济新实体，并分析了数字化生产关系所具有的数据透明、全员可信、身份对等的特征，构建出社区服务业的基本企业模型。

全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会秘书长张永刚对国家标准《智慧城市建筑及居住区第一部分：智慧社区建设规范（征求意见稿）》进行了解读。该标准基于智慧社区的建设现状和智慧城市的顶层指南，在城市综治的视角下，对智慧社区在基础设施、治理与公共服务、安全与运维保障等方面的主要建设内容提出了相应的规范和要求，适用于指导智慧社区的设计、建设和运营，强调在过程中因地制宜。

北京北信源软件股份有限公司总裁助理龚建新在接受人民网财经专访时表示，当前社区服务数字化过程中普遍存在的缺乏统一规划管理、智慧程度低、效率不高等问题，并依据具体的实践产品和项目，分享了其在制定社区服务业数字化标准、建构社区数字化安全通讯平台、与各方资源相链接、“网上枫桥”社区自治模式创新等方面的探索经验。

他指出，社区数字化转型在推动和落地中也面临不少困难，从三个方面去发力：

一是制定社区服务业数字化标准，将智慧社区所涉及的方方面面进行服务功能、数据接口标准定义，并为政务、公共安全、第三方运营平台、各种物联网子系统与智慧社区相关的应用提供标准接口；将各方资源融合在一起形成产业生态，共建数字化社区服务；

二是构建社区数字化安全通讯平台，通过信源豆豆安全通讯平台，构建上连智慧城市、下通数字社区的数据安全传输管道，数字社区的数据汇总到城市数据中心，保障智慧社区信息安全，同时为智慧城市大脑分析提供数据分析源；

三是建设“网上枫桥”应用示范，学习、借鉴“枫桥经验”，建设以党建引领的“网上枫桥”应用示范，积极探索“互联网+社会治理”的方法，创新“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”的社区自治模式，目前“网上枫桥”正在长三角地区部分城市进行试点、推广。

江苏永钢集团副董事长兼常务副总经理、江苏省张家港市永联村党委书记吴惠芳，介绍了永联村城镇化社区服务业的数字化实践状况。为解决城乡一体化后面临的社区治理和服务问题，永联村于2012年开始了社区服务数字化的探索，历经信息化、互联化和智慧化三个阶段，并以“智慧永联”为目标，推动社区治理模式和居民生活方式的逐步改善。

武汉市江岸区百步亭花园社区党委副书记、管委会主任，爱社区发展（武汉）股份有限公司董事长王波，展示了其在顺应数字化时代的要求下，聚焦“互联网+”社区服务这一主线，运用大数据、人工智能、区块链等技术手段，在文化惠民、智慧服务、赋能关怀等方面，为社区居民开展数字化服务的经典案例，例如开辟“指尖”上的党建阵地、开展线上书画大赛、开展“三叶草”社区工作者关爱行动等。

深圳市彩生活服务集团董事局主席潘军，从物业管理企业的视角出发，为物业企业如何参与后疫情时代智慧社区建设的议题提供了一些解决方案：未来社区应当有一套应急反应和日常管控的智慧系统；物业公司作为城市的服务运营平台，应当打破行业壁垒、整合资源，与政府相链接和互动，为居民提供更细致、更智慧的服务。

“智慧家居与幸福家庭、幸福社区要融会贯通。”方太集团幸福社区共建公益计划联盟秘书长胡媛琪认为，企业的社会责任感应当体现在对社区建设的参与中，并介绍了其在助力社区服务与建设工作中的规划：利用技术手段实现社区建设和服务场景的落地，满足社区的功能需求；基于实践、理念、传统文化，推动以人为本、以人文为核的社区服务。

全联房地产商会幸福社区分会会长、吉林华宇集团董事长赵洪新，阐述了服务数字化与全龄化幸福社区的内涵，指出全龄化幸福社区的特色在于“党建引领、政企融合、三社联动、居民自治”的工作模式以及实现全年龄段居民的需求与价值，并概括了社区服务数字化在和政府对接、体系建设、服务居民等方面的重点所在。

“移动学习”教育部·中国移动联合实验室MOOC研究中心主任、室联网国际研究院院长王涛，介绍了社区教育的数字化转型及发展趋势，提出通过采用互联网、物联网技术，将多处社区空间和各类学习场景、学习资源整合在一起，实现物与物、物与人、室与室的泛在连接，实现对社区教育、学习过程的智能化感知、识别、评估和管理。

微医集团（浙江）有限公司副总裁李军，针对当前社区医疗存在的能力水平较低、居民信任度不足的双重“恶性循环”，结合“互联网+” 医疗服务模式及趋势，提出从机制创新、效率创新、装备创新、模式创新四方面出发，破解基层医疗服务工作困境，并分享了利用互联网、大数据、人工智能等技术参与社区养老的项目实践。

“通过居住服务数字化助力‘美好社区’建设的实践探索。居住服务数字化注重提升产业效率和用户体验，致力于打造‘新居住’品质服务生态，并通过参与社区便民服务、社区助老、社区可持续发展、社区公益等工作，为和谐社区建设贡献力量。”贝壳找房社区与公益负责人贾生平说。

(责编：许维娜、夏晓伦)