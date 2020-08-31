作业帮发布2020暑期业绩：付费课学员总人次780万 同比增长超过390%

原标题：作业帮发布2020暑期业绩：超级APP聚集效应大增，新增学员67%来自自有流量

8月31日，国内最大的K12在线教育平台作业帮发布2020年暑期业绩。付费课学员、增长速度、用户规模，均保持领先；获客成本行业最低。

学员规模行业领先 综合获客成本不到行业平均值一半

作业帮直播课2020年暑期招生量继续保持行业领先，付费课学员总人次780万，同比增长超过390%；暑期正价班学员就读人次超过171万，同比增长超过350%。

自有流量是作业帮直播课付费课学员增长的最核心来源。2020年暑期正价班新增人次中，超过67%来自自有流量，相比2019年暑期的53%，自有流量对新增学员的贡献提高14个百分点。

得益于庞大的自有流量转化，以及端内端外流量双循环相互促进，作业帮直播课2020暑期正价班新增学员来自外部投放的只占33%。合并计算自有流量转化和外部投放，综合获客成本不到行业平均值一半。

此外，作业帮直播课超过60%的学员，来自一二线城市之外地区。

超级APP聚集效应大增 投放外采流量2/3沉淀转化成自有用户

作业帮超级APP聚集效应持续增强。作为中国唯一月活过亿、唯一进入全网Top30的教育类APP，作业帮APP拥有行业领先的众多刚需功能和场景，持续解决用户在线学习痛点。外部投放采买后没有转化成学员的流量，也没有直接流失。这部分流量，超过三分之二沉淀在作业帮APP，并被长期持续激活，成为作业帮自有用户。

作业帮表示，公司将继续修炼内功、提升品质，在规模增长的同时，聚焦提升用户体验和学习效果，聚焦提升商业效率，实现公司长期、健康、持续的发展。

科技赋能教育普惠 助力中国教育新基建

作业帮创立于2015年，是中国最大的K12在线教育平台。公司以“让优质教育触手可及”为使命，致力于用科技助力教育普惠，解决教育领域“痛点”，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品。

公司旗下产品总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户超8亿，占据在线教育流量侧绝对优势。

作业帮直播课是中国在线直播课领军品牌，主讲老师、辅导老师共同服务每一名学生，课程支持回放。其正价班学员过去两年增长超10倍。付费课学员累计超2000万。

截止目前作业帮员工超18000人，在北京、西安、武汉、合肥、郑州、成都、济南、石家庄、南京、长沙、重庆等11个城市拥有分部。同时，为促进社会就业贡献力量，作业帮今年计划在全国招聘10000+岗位。

作业帮始终致力于以科技驱动教育，做教育创新的引领者，学校教育的助力者，参与中国教育“新基建”，助力中国教育迈上数字化、智能化、个性化、普惠化的新台阶。

(责编：许维娜、夏晓伦)