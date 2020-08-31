作业帮发布2020暑期业绩：付费课学员总人次780万 同比增长超过390%

8月31日，国内最大的K12在线教育平台作业帮发布2020年暑期业绩。付费课学员、增长速度、用户规模，均保持领先；获客成本行业最低。
学员规模行业领先 综合获客成本不到行业平均值一半
作业帮直播课2020年暑期招生量继续保持行业领先，付费课学员总人次780万，同比增长超过390%；暑期正价班学员就读人次超过171万，同比增长超过350%。
自有流量是作业帮直播课付费课学员增长的最核心来源。2020年暑期正价班新增人次中，超过67%来自自有流量，相比2019年暑期的53%，自有流量对新增学员的贡献提高14个百分点。
得益于庞大的自有流量转化，以及端内端外流量双循环相互促进，作业帮直播课2020暑期正价班新增学员来自外部投放的只占33%。合并计算自有流量转化和外部投放，综合获客成本不到行业平均值一半。
此外，作业帮直播课超过60%的学员，来自一二线城市之外地区。
超级APP聚集效应大增 投放外采流量2/3沉淀转化成自有用户
作业帮超级APP聚集效应持续增强。作为中国唯一月活过亿、唯一进入全网Top30的教育类APP，作业帮APP拥有行业领先的众多刚需功能和场景，持续解决用户在线学习痛点。外部投放采买后没有转化成学员的流量，也没有直接流失。这部分流量，超过三分之二沉淀在作业帮APP，并被长期持续激活，成为作业帮自有用户。
作业帮表示，公司将继续修炼内功、提升品质，在规模增长的同时，聚焦提升用户体验和学习效果，聚焦提升商业效率，实现公司长期、健康、持续的发展。
科技赋能教育普惠 助力中国教育新基建
作业帮创立于2015年，是中国最大的K12在线教育平台。公司以“让优质教育触手可及”为使命，致力于用科技助力教育普惠，解决教育领域“痛点”，旗下有作业帮、作业帮直播课、作业帮口算等多款教育产品。
公司旗下产品总日活用户超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户超8亿，占据在线教育流量侧绝对优势。
作业帮直播课是中国在线直播课领军品牌，主讲老师、辅导老师共同服务每一名学生，课程支持回放。其正价班学员过去两年增长超10倍。付费课学员累计超2000万。
截止目前作业帮员工超18000人，在北京、西安、武汉、合肥、郑州、成都、济南、石家庄、南京、长沙、重庆等11个城市拥有分部。同时，为促进社会就业贡献力量，作业帮今年计划在全国招聘10000+岗位。
作业帮始终致力于以科技驱动教育，做教育创新的引领者，学校教育的助力者，参与中国教育“新基建”，助力中国教育迈上数字化、智能化、个性化、普惠化的新台阶。
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】
财经观察：厨电行业加快优胜劣汰 新品类逆势增长 2020年上半年，受疫情影响厨电行业整体出现了下滑，但是仍然有不少品类有逆市增长的良好表现。与此同时，面对多变的市场环境，厨电企业、经销商、渠道商在2020年积极创新转型，寻求新形势下的突破。 厨电行业加快优胜劣汰 梳理…【详细】
深圳经济特区成立40周年 税收规模见证经济发展“质”的飞跃 2020年，深圳经济特区成立40周年。 1980年8月26日，南中国海边的小城响起了震耳欲聋的爆竹声——全国人大常委会第十五次会议决定建立中国第一批经济特区。 40年来，深圳经济特区的成长快速而茁壮，不仅以年均超过30%的增速，实现…【详细】
国家统计局解读《2019年全国科技经费投入统计公报》 人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》，国家统计局社科文司首席统计师邓永旭对此进行了解读。 一、研究与试验发展（R&D）经费突破2万亿元，投入强度进一步提高…【详细】