原标题：快手与湖南经视大小屏联动节目《看见快生活》开创媒体融合新模式

“电视机前的宝宝们和我们直播间的家人们，大家晚上好，《看见快生活》节目终于在今天迎来了全球首播。”8月28日晚21:30，由快手携手湖南经视共同推出的全国首档大小屏联动直播节目《看见快生活》在主持人安琪的问候声中正式开播。

首期节目，由湖南经视当家花旦、快手号“安琪私房菜”主播安琪携手湖南经视“好运达人”王乔联袂主持，拥有260多万快手粉丝的中国歌剧舞剧院湘籍独唱演员李雨儿担任嘉宾主持。节目中亮点不断、惊喜连连，更有超多时尚精选好物以超值价格上架快手小黄车，回馈广大观众对于节目的喜爱与支持。

作为快手与湖南经视强强联手推出的创新之作，《看见快生活》采用“同步直播+跨屏联动+电商带货”全新模式，双方从内容创作到渠道传播展开深入合作，打通电视大屏与手机小屏，合力积极探索、创造媒体融合发展时代更多可能性，并为广告主带来了广告和电商的双重收益，全面实现品牌宣传和销量提升两大目标，成为品牌商进行广告投放和商业合作的新阵地。

“内容+渠道”双融合模式，快手、湖南经视互为赋能

《看见快生活》节目通过“看得见的热闹”“看得见的生活”“看得见的新秀”“看得见的福利”四大板块，呈现普通人的幸福生活，海量趣味短视频展现了都市乡村的人生百态、人文地理和不同人的生活态度，拥有“十八般武艺”的快手达人更是在节目中上演拿手绝技。

“看得见的生活”板块，主持人现场连麦了通过色彩和画笔把丢弃旧物变成艺术品的快手达人赵小黎，她在节目中畅聊自己从小的画画经历、去凉山支教的幕后故事。曾在快手看过赵小黎视频作品的王乔在节目中表示，要特别感谢快手平台，通过短视频这种形式，让更多朋友可以看到赵小黎在做的这些“予人玫瑰，手有余香”的事情。

节目进行中，主持人还陆续连麦了多位快手达人，达人们的才艺绝活让主持人和直播间观众同时震撼连连、惊叹不已。

节目看得开心，更能买得实惠，《看见快生活》还实现了短视频社交时代“边看边买”的可能。在“看得见的福利”板块，主持人安琪携手“砍价官”李雨儿和“星推官”嘉豪老师为大家带来了牙膏、口红、面膜、坚果、牛肉、沐浴露、洗衣液、耳机、牙贴、红酒等各类超值好物。

除此之外，节目全程还进行了多次抽奖活动，为观看快手直播的观众送出华为5G手机、珠宝首饰套装、双开门冰箱等重磅惊喜。

据悉，快手作为最大的UGC平台，过去一年，在快手上发视频的UGC作者数量高达3亿人，而在过去9年，快手累计视频总数已达200亿条。作为头部短视频平台，快手凭借自身强大的内容生产、供给能力，为传统媒体提供了海量优质内容和选题素材，同时借助电视媒体渠道，也让这些内容被更多人看见。

开创大小屏融合商业变现方式先河，打开品牌广告新空间

值得注意的是，《看见快生活》不仅是在内容和传播渠道上全面升级大小屏融合新玩法，更是在大小屏融合探索商业化模式创新中开创了“广告+电商”齐头并进的先河。

对此，快手科技副总裁余敬中表示，在广电媒体融合的大背景下，《看见快生活》是第一档真正意义上的大小屏融合节目，其创新主要体现在两个方面：一是节目内容与形态上的创新，让大量的普通UGC用户成为节目的主体；二是商业变现方式的新探索，这是第一档快手和广电媒体联合招商的新节目，打开了大小屏融合品牌广告的新空间，同时，节目融入直播带货环节，使得广告宣传和销售同步进行，让品牌商获得双重收益。

湖南广播电视台经视频道总监陈杨表示，《看见快生活》是优秀的主流媒体和顶级流量平台快手的一次热烈拥抱，是全国第一档电视、电商、直播超级融合的“内容电商”节目，节目通过“公信力+大流量”“大屏+小屏”“线上+线下”“内容再造+社区运营”，依托“湖南经视+快手科技”的相互赋能，为商业伙伴带来满意的回报。

事实上，《看见快生活》对于品牌的赋能作用已在首期节目得到印证，作为节目的冠名商，冰泉口香糖牙膏不仅获得了亿级曝光的宣传声量，迅速提升品牌知名度，更是在节目播出当日的总销量提升4.45倍，其中，冰泉口香糖牙膏仅在节目的带货环节就售出163万支。

冰泉品牌所属公司环亚科技的营销副总裁程英奇表示，《看见快生活》作为快手和湖南经视推出的大小屏联动节目，是非常有前瞻性和开创性的一个栏目，通过“广告+植入+直播”的推广模式，能够更好地实现冰泉的品效合一目标。“从首播的情况来看，无论是流量、曝光率等品牌宣传影响力，还是销售效果，都是非常好的，我们很满意，整体效果完全超出了我们的预期。”

据了解，《看见快生活》之外，快手还在与广东卫视深度合作全新文化美食擂台秀《粤菜好师傅》、与辽宁卫视合作“星素结合”选秀节目《厉害了老铁》、与前央视团队打造聚焦全国特色节日的地方文化活动类直播节目《文明印迹》，以及携手韩乔生和众多奥运冠军、快手头部达人打造带货直播综艺《冠军严选》等一系列项目，同时推出快手主持人up计划，央视及地方广电优质主持人的大量涌入，也将为品牌实现国民级营销提供新的解决方案。未来，快手将在“融媒体”大环境下不断探索品牌营销新模式，将电视的力量和短视频社区的力量相结合，帮助品牌搭上通往5G时代的快车。

(责编：毕磊、夏晓伦)