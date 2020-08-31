原标题：2020年上半年国内空调产量1.04亿台

8月30日，根据国家统计局数据，上半年我国空调产量1.04亿台，同比下降16.4%；空调行业主营业务收入2949亿元，同比下降21.6%；空调行业利润总额265亿元，同比下降20.7%，这也是近8年来，空调冷年最大的市场降幅。

中国家用电器协会理事长姜风在由中国家电网主办的“ 2020-2021中国空调行业高峰论坛”上表示，2020年是行业尤为困难的一年，疫情和天气因素对空调内销造成了“双重打击”。一季度，受疫情所致线下活动停摆影响，叠加房地产销售、装修受阻，空调销售量额几近“腰斩”。5月，空调行业复苏回暖，特别是线下市场逐步回归正轨，助力了行业修复。不过，进入6月下旬，618产生的“虹吸”效应部分透支了后续市场，叠加今年我国出现大范围持续阴雨天气，以及长江流域洪涝影响，行业遭遇“凉夏”，客观上抑制了空调旺季消费需求。

事实上，从2019年8月新冷年开盘以来，空调内销便一直面临较大压力。国家信息中心资深产业专家蔡莹表示，经推算2020冷年空调行业整体内销规模为5550万台，同比下滑8.36%；内销零售额1636亿元，同比下滑19.76%；行业量额双降，销售额同比降幅更明显。他认为，除了疫情和天气因素外，空调新能效标准发布导致的产品结构调整客观上加剧了行业的价格战。

有关专家指出，2020冷年是“极特殊”的一个财务年，但它不会改变我国空调产销基本盘和品质升级的大趋势；即使在如此特殊的环境下，内销空调零售市场5000万台以上的基本规模得以保持，也反映出我国内需市场的韧性。

(责编：毕磊、夏晓伦)