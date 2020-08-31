原标题：交通建设“加速跑” 构建成渝地区双城经济圈交通一体化格局

前言：

2018年，重庆出台《重庆市城市提升行动计划》，这是我市首次为城市整体提升制定行动计划。计划从城市提升的9大板块中排出了37项任务，涉及城市规划、建设、管理、交通、基础设施、生态、人文、公共服务、创新等方方面面，全面提升城市经济品质、人文品质、生态品质、生活品质。

《重庆市城市提升行动计划》已紧锣密鼓推进近2年，各板块进展如何？人民网重庆推出“聚焦‘城市提升’成效”系列报道，针对老百姓关心的交通、基础设施、生态、公共服务等方面，解读重庆市城市提升行动计划在实施过程中的亮点和成效。

经济发展，交通先行，提升城市交通水平，完善综合交通体系，才能为经济发展注入源源活力。自《重庆市城市提升行动计划》实施以来，城市交通水平不断优化，贫困地区交通面貌大幅改善，智能化、精细化交通管理水平不断提升，城市对外通道建设加速，开放能力不断提升。

随着今年初“成渝地区双城经济圈”重大战略提出，重庆的交通建设正在“加速跑”， 加快交通基础设施互联互通，为成渝地区双城经济圈建设开好头、起好步。随着沙坪坝站铁路综合交通枢纽及TOD项目年底全面建成、成渝中线高铁即将启动建设、现有成渝高铁即将提速改造，成渝地区双城经济圈交通一体化格局将逐步成型，成渝之间居民的出行将更加便利。

看成果：

城市交通水平不断优化 贫困地区交通面貌大幅改善

家住两路口，在光电园附近上班的张小姐，坐轨道交通上下班已经四五年了。每天早上，从两路口站上三号线，到红旗河沟站转六号线，张小姐的上班路途十分稳定。让她感觉疑惑的是，看着每天坐轨道交通上下班的人越来越多，红旗河沟、两路口等“热门”站点站内拥堵却并未加剧。

这得益于轨道与地面公交换乘效率提升和重庆轨道交通的加速成网。去年，中心城区轨道交通线路有8条，运营里程328.5公里。其中，新开通轨道交通线路一号线尖璧段、环线西南半环（海峡路至二郎段），新增里程15.1公里。轨道日均客运量285.4万乘次，同比增长21.4%。其中日均换乘量92.1万乘次，同比增长35.0%。随着轨道加速成网，热门站点换乘量逐渐下降、站内拥挤程度同比缓解。为提升市民乘坐轨道公交换乘的体验，我市开展了轨道与地面公交换乘整体提升工作，力争将轨道站点周边公交换乘距离缩短至50米以内。

重庆轨道交通。邹乐 摄

同时，轨道交通的加速成网，也将带来新的轨道交通“热门”站点。4条城市轨道交通线路、成渝高铁集合的沙坪坝站，就是其中之一。该站点还汇聚了55条公交线路，上盖物业集购物中心、商务办公、休闲娱乐等于一体，全部投用后，估计日均客运量将达50万乘次，将成为我市客运量最大的站点之一。得益于垂直空间多层次交通换乘体系，高铁、城市轨道交通、公交、出租车可无缝衔接，方便市民“零距离”换乘，整个站内人流疏解功能强大，乘客将不再会因为客流量大而“打拥堂”。

今年受疫情影响，很多重大工程都停工了数月，重庆的轨道交通通车情况是否会受影响？

重庆交通开投集团党委书记、董事长李方宇给出了否定答案。

“我们已全面赶回疫情影响造成的进度滞后，确保坚决完成年初确定的轨道通车41公里的目标任务。”李方宇介绍，集团正在加快推进10个在建轨道交通项目共192公里建设，全力推进重庆东站、重庆轨道交通第四期规划建设。在城市交通一体化建设方面，已完工103个公交轨道一体化换乘站点建设，将近70%的公交轨道换乘距离控制在50米以内，新增169条公交轨道换乘线路，极大方便市民出行。目前，成渝轨道乘车码已互通，市民反响良好。

公交方面，2019年市公交集团新开调整68路、69路、10路、28路4条快速骨干线路，“快、主、支、微”常规分层公交体系正在形成。中心城区的城市交通运行水平正不断优化，借助交通大数据分析研判、智能化精细化交通管理进一步推广等措施，中心城区公共交通机动化分担率还将持续上升，未来，市民出行效率有望越来越高。

“贫困地区交通面貌也得到了大幅改善。”据重庆市交通局相关负责人介绍，截至今年6月，“四好农村路”建设加快推进，启动建设7100公里，新建成5999公里，新解决村民小组通达360个、通畅2855个，全市村民小组通达率、通畅率提高到99.3%、89.6%。普通干线公路改造稳步实施，新开工1700公里，新完工1300公里，其中18个深度贫困乡镇开工对外交通项目47个、808公里。农村客运村村通提前实现。全面实现建制村100%通客车，提前3个月实现“两通”兜底性目标。

看亮点：

国内首个商圈高铁TOD年底投用 打造商圈扩容样本

家住沙坪坝华宇广场的罗先生，每天都会跑到阳台，看看不远处的沙坪坝铁路枢纽综合改造工程，他会不定期拍摄几张照片，记录这个庞然大物的“成长”。因为工作原因，罗先生经常往返成渝两地，沙坪坝高铁站投用后，罗先生平均一周一次的出差生活更为从容。

“出门下楼，进高铁站，跟在重庆坐轨道交通差不多的感觉，很快就到成都。”出行便利之后，罗先生更是期盼沙坪坝铁路枢纽综合改造工程的“盖上”部分，龙湖金沙天街的早日开业。据悉，龙湖金沙天街预计2020年底开业，届时，罗先生一家购物、休闲将更为便利。

这是《重庆市城市提升行动计划》下，重庆交通变化的另一个缩影。交通枢纽改造与周边区域城市建设和商圈扩容提质一体推进、融为一体，促进交通改善、产城融合和城市价值提升。

沙坪坝铁路枢纽综合改造工程率先引入“站城融合”设计理念，实现了高铁站和城市发展的有机融合，把沙坪坝高铁站打造成了全国第一个商圈高铁TOD。“高铁+上盖物业”开拓出了“站城一体化”的城市发展新空间，彻底改变了铁路车站分割城市的历史，实现了车站藏隐于城市建筑之中。

沙坪坝铁路枢纽综合改造工程。龙湖 供图

龙湖地产通过土地招拍挂取得沙坪坝项目上盖物业开发权，打造商业商务综合体龙湖光年项目，建设规模48万平方米，计划今年底前全部交付，沙坪坝核心商圈扩容提质也随之驶入快车道。目前，高约200米的标志性建筑双子塔，取代了原来的沙坪坝火车站，金沙天街招商率已超85%，有大约超200家城市旗舰店、定制店、形像店入驻，揽括了网餐餐饮、特色文创、潮流运动、潮玩数码、潮流服饰、儿童亲子、休闲娱乐、国际快时尚等全业态品牌。

随着龙湖金沙天街年底开业，昔日记忆里拥堵、停车难的沙坪坝区三峡广场商圈，将迎来新的生机。

看机遇：

成渝地区双城经济圈建设 打造交通一体化格局

今年7月初，备受关注的《成渝地区双城经济圈交通一体化发展三年行动方案（2020-2022年）》公布，进一步为川渝交通一体化发展明确了目标和路径，将推动成渝间尽快建成“高铁双通道、高速八车道、航道千吨级”线网格局。

根据重庆市交通局、四川省交通运输厅联合编制的《成渝地区双城经济圈综合立体交通网规划》，初步提出构建8向大通道，建设5张交通网，实现143目标。即：构建至京津冀（东北亚）、长三角粤港澳大湾区（太平洋）、北部湾（东盟）、西藏（南亚）、新疆（欧洲、中亚）等8个方向出渝出川大通道，加快建设铁、公、水、空、管道5张交通网，着重提升机场和港口服务能级支撑打造成都-重庆国际性综合交通枢纽1个战略目标，建设成渝双核城市1小时通达、成渝都市区1小时通勤、成渝双核至周边城市1小时通达、圈内相邻城市1小时通达的4个“1小时交通圈”，推动实现基础设施、运输服务、治理体系3个一体化。

“1小时交通圈”的打造，已悄然影响到成渝居民的生活。家住四川隆昌市的王先生，在成渝高铁通车后，周末到重庆购物、休闲的次数，比去成都还多。“坐上高铁，到成都东站需要50多分钟，到重庆沙坪坝站只需要40分钟。”王先生说，沙坪坝站出站就是商圈，而成都东站到了，还要换乘轨道交通才能到春熙路。他和家住沙坪坝华宇广场的罗先生一样，期待着年底龙湖金沙天街的开业，带给自己更好的购物体验。

未来，随着成渝地区交通一体化的进一步推进，依托“高铁双通道”和即将开工的成渝中线高铁，更多如王先生一样的四川人，周末休闲购物会选择交通通行时间更短的重庆。荣昌、大足、永川等高铁沿线的重庆人，到主城也更加快捷。

高速路方面，目前川渝间已建成高速路12条。未来3年，双方将织密川渝间高速公路网络，加快实施成都经天府国际机场至潼南、渝广支线、泸州至永川等高速公路建设，新开工南充至潼南、内江至大足、开江至梁平、G76/G85成渝高速扩容、G93遂渝高速扩容、G93 泸渝扩容、铜梁至安岳、重庆至合江至赤水、大竹至垫江至丰都至武隆等高速公路，完善川渝毗邻通道网络，全力支撑成渝地区双城经济圈相邻城市“一小时”交通圈。到2022 年，出渝出川高速公路大通道达24 条，建成16 条川渝间高速公路，川渝间9条普通国道达到二级、11条普通省道达到三级及以上标准贯通。

据重庆市交通局相关负责人介绍，我市还将扩大川渝跨省城际公交开行范围，推动我市13个毗邻区县与四川6个毗邻地市城际公交互联互通，做好公交化列车开行工作，促进周边区县加快融入主城，更好满足群众出行需求。

看发展：

高铁、高速路网逐年完善 提高交通智能化水平

目前，重庆已提速构建“米”字型高铁网，实现“五年全开工、十年全开通”目标。这意味着未来五年，重庆将开建渝万、渝西等7条、共计1700公里的高铁，并在10年内全部建成通车，形成“米”字型高速铁路网络。“米”字型高铁网建成后，将形成以重庆枢纽为中心，高速铁路通道为骨架，普速铁路为支撑，连通欧亚、通达全国、畅通周边的现代化铁路网络体系。届时重庆将形成至周边省会城市坐高铁基本实现1-4小时快速到达，重庆至京津冀、长三角、珠三角有望实现8小时的快捷交通圈，这将为重庆经济社会发展提供充足的运力支撑和服务保障。

高速公路方面，按照重庆城市提升交通建设三年行动计划，全市高速公路网络以“射线高速扩能、完善内部通道、打通对外出口”为重点，聚焦“加密度”，有序推进高速公路项目建设。今年，重庆计划建成通车高速公路包括渝长扩能、永川至泸州、南川至两江新区、渝广支线、合川至安岳、黔江至石柱等6个项目、共315公里。

到2035年重庆高速公路总里程将达到6200公里，重庆高速公路对外通道辐射能力显著提高，省际通道数量由20个增加到45个，实现与周边有条件区县、地级市互联互通。内部联通效率显著增强，主城大都市区与渝东南、渝东北之间连接通道均达到2条以上，市域内部相邻区县之间基本实现1小时到达，主城大都市区邻区之间基本实现30分钟到达。

“着眼人民满意，持续提升运输服务品质。”据重庆市交通局相关负责人介绍，我市还将加快主城都市区高速公路隧道照明品质再提升，对主城区“两江四岸”交通进行有效治理，提升主城区出租车服务质量，增强群众获得感、满意度。

此外，我市还将继续抓好智慧交通建设，加快政务信息系统向“交通云平台”迁移，年内实现100%迁云、75%整合，初步建成交通运输数据资源交换系统，实现数据资源跨部门、跨区域、跨行业共享共用。建设公路综合管理、港口综合管理、交通旅游大数据等系统，推进高速公路视频云联网，提高交通智能化水平。

(责编：许维娜、夏晓伦)