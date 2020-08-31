“新基建”发展助力产业绿色化数字化转型升级

年初以来，一场突如其来的新冠疫情，使全球经济发展遇到了前所未有的挑战，全球变暖的趋势不可能因疫情的侵扰而停滞，如何在疫情背景下继续实现经济性的绿色低碳发展是任何国家、任何产业、任何企业都将不得不面对的挑战。为拉动经济恢复增长，推动经济新旧动能转换，我国首次明确并积极部署“新基建”，旨在发力科技端的新型基础设施建设的“新基建”热潮，这无疑将使绿色、智能制造各细分行业发展迎来巨大发展机遇。

“能源、建筑、交通”是城市建设发展的基础，也是能源消耗的重头产业。以此次国家“新基建”发展战略为契机，有望通过发展数字经济最大限度挖掘数据价值，为相关产业技术和装备制造升级创造条件，为能源结构调整和布局优化创造了机会，也为相关产业绿色化数字化转型升级按下了“快进键”。

面对全球疫情的严峻形势，第三届中国国际进口博览会（下称“进博会”）如期举行，受到了国际社会的普遍关注和国内各级政府的高度重视。5月18日，国新办举行了“稳住外贸外资基本盘推动商务高质量发展”发布会。商务部副部长王炳南在发布会上表示：中国国际进口博览会是我国坚持改革开放、主动向世界开放市场的重要举措。进博会将成为构建“双循环”格局的一扇窗口，“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，对加快全球经济恢复增长，建设开放型世界经济发挥着重要作用。

本届进博会展商纷纷发力“新基建”，设有汽车、技术装备、智慧出行专区、节能环保专区四大专区。其中技术装备展区共设置高端制造、解决方案和科技环保三个主题馆，涉及工业自动化、数字信息化、能源低碳化等诸多行业，将有力支撑未来中国新基建引领下的相关产业数字化发展。

11月8日，中国投资协会将联合国内外30余家NGO组织在进博会上举办“2020新基建·绿色投资大会”（下称“大会”），本次大会以“绿色+数字新基建---引领能源转型”为主题，将分析讨论新形势下能源、建筑、交通产业在“新基建”战略背景下面临的痛点和难点。

面对上述挑战，在“新基建”战略契机下，城市如何进一步变革发展？企业应当如何抓住这一轮机遇？大会将试图寻找答案，与会嘉宾将围绕“能源新基建”、“建筑新基建”、“交通新基建”，讨论新型数字技术和基础设施建设如何相互融合、相互促进、相互发展。聚焦能源转型下三大产业数字化、绿色化解决方案，为实现中国零碳能源转型探索可行路径；地方政府高级别领导将在会上发表新基建绿色投资主题报告，为相关产业如何符合地方发展实际需要提供指引。

大会还将发布《零碳中国·绿色投资》报告，勾画零碳中国2050：一个全面实现现代化国家的零碳图景；征集发布有经济性的“零碳”技术解决方案及案例为有关行业提供参考，并以绿色投资为手段促进优秀案例复制推广。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)