中国银联发布首款数字银行卡“银联无界卡”

人民网北京8月31日电 中国银联联合商业银行、主流手机厂商、重点合作商户及支付机构今日发布首款数字银行卡“银联无界卡”，实现全流程数字化申卡、快速领卡，为持卡人提供新一代支付体验。

中国人民银行支付结算司一级巡视员樊爽文在致辞中表示，支付作为金融业务的综合入口和基础支撑，是数字时代开拓创新、转型升级的先锋产业。中国银联联合银行业共同推出银联无界卡，实现了发卡模式、管理模式、安全应用全流程的数字化，是银行卡产业迈向数字化新阶段的重要一步。希望能创造银行卡产业合作新模式，成为银行卡产业改革创新、为产业各方发展赋能的一次有益探索，也能更好地满足消费者的支付需要，为公众增便利，为市场降成本，为产业添活力。

中国银联常务副总裁蔡剑波在致辞中表示，顺应社会经济迈向数字时代的趋势，中国银联响应中国人民银行的政策和指导意见，秉持“支付为民”理念，联合商业银行等产业各方，全力推动移动支付便民工程建设，主动创新推出条码支付、手机闪付、刷脸付等产品，为公众提供了安全优质的支付服务。此次，中国银联结合市场需求，在产业各方支持下研发了首款数字银行卡产品，是推动支付服务数字化升级的一次新尝试，也有助于推动以云闪付APP为核心、符合银行业统一标准的各类移动支付产品的协同发展，及其在重要便民场景的广泛应用。

(责编：李都也(实习生)、李栋)