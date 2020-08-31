夸克搜索发布暑期学习报告：开学前两天赶作业忙 小学生成搜题主力

人民网北京8月31日电（记者夏晓伦）9月即将开启，全国中小学生开学的日子临近。根据阿里巴巴旗下智能搜索APP夸克数据显示，2020年8月底学生“赶作业”搜索需求较8月中增长近50%，其中以小学生作业搜索为主，部分作业如手抄报搜索的需求增长4倍。

图说：夸克app数据显示：开学前小学生赶作业需求增长最明显

在暑假的尾巴上，夸克学习频道变得格外热闹，其中主要表现为AI学习工具使用频次的大幅提高，“拍照搜题”、“夸克翻译”、“作文”、“教辅资料”成为最热门学习工具。在AI技术的加持下，学生们得以实现更轻松的自学。

临时抱佛脚现象屡见不鲜，开学前赶暑假作业成为学生群体刚需。据夸克搜索数据显示，《快乐暑假三年级语文人教版》成暑期搜索量最高的教辅资料，语文是搜索量最高的科目。

作文、古诗词、生僻字以及手抄报制作是不少学生的拦路虎，在夸克app内，AI工具是帮助解决这类难题的好助手。据统计，作文搜索量整体上涨2倍，手抄报搜索增长4倍，《我和我的家乡》、《历史乱套了》、《难忘的校园》成为搜索量最高的作文题目；“甯”、“欻”、“挼”、“齾”、“烎”成为被搜索次数最多的生僻字。

图说：夸克搜索数据显示：小学生群体是搜题最主力人群

此外，在夸克学习频道用户群体中，三到五线城市用户占比最多; 陕西、河北、甘肃、山东、江西等省份学习渗透率最高。

从年龄层来看，夸克学习频道用户中的最主力人群是小学生。学生家长也是高频使用群体，除了学生用户外，40岁左右的女性群体是占比第二大的人群，有数据和访谈研究指向此部分女性大多为小学生的母亲，使用学习频道是为了更好地给孩子辅导功课。可见，无论技术如何进步，AI如何精准，妈妈们依然是孩子们最贴心和操心的学习守护者。

(责编：夏晓伦、毕磊)