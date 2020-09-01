前7月交通投资增速达9.4%

本报北京8月31日电 （记者刘志强）记者从近日召开的交通运输部例行新闻发布会获悉：今年1—7月，全国共完成交通固定资产投资17957亿元，比去年同期增长9.4％，增速较上半年加快3.4个百分点。其中，公路水路投资完成13537亿元，完成全年1.8万亿元投资目标任务的75.2％，同比增长12.1％。交通运输部科学研究院信息中心研究咨询室副主任周健分析，1—7月份的交通投资增速达到近3年同期最高水平，不仅为扩大交通有效投资奠定了基础，也为扩内需、稳增长提供了有力支撑。
会上还介绍了近期高速公路通行状况：6月、7月两个月的数据显示，全国高速公路总流量达到17亿辆次，已恢复至去年同期的97.4％，恢复速度较快，其中货车通行量为5.06亿辆次，同比增长13.05％。周健认为，目前与经济发展密切相关的货运等实物量指标基本回到正常发展轨道，表明货运等交通运输生产性服务业在常态化疫情防控条件下已基本恢复正常。
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