本报北京8月31日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日发布，8月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51%，较上月小幅回落0.1个百分点，连续6个月运行在50%以上，经济保持平稳复苏态势。
“从分项指数来看，市场需求加快回升，供需协同性增强，新动能加快复苏，大中型企业较快增长，经济高质量发展具备基础。”中国物流信息中心分析师文韬表示。
市场需求加快回升，经济发展动力增强。在常态化疫情防控下，经济秩序基本恢复，8月市场需求稳中有增。新订单指数为52%，较上月上升0.3个百分点，连续4个月上升，并升至年内高点。外部需求也继续改善，新出口订单指数为49.1%，较上月上升0.7个百分点，同样连续4个月上升，并升至年内高点。
供需协同程度提升，利于国民经济循环。8月，受洪灾影响，部分地区企业生产有所放缓，但制造业生产整体较快增长趋势未改，生产指数为53.5%，较上月下降0.5个百分点。8月生产指数和新订单指数间的差从上月的2.3个百分点降至1.5个百分点，供大于求压力有所缓解。产成品库存指数为47.1%，较上月下降0.5个百分点，显示产成品库存加快消耗，市场销售较为顺畅，有利于国民经济加快循环。
新动能加快复苏，经济结构持续优化。从3月份以来，新动能恢复情况持续好于制造业整体。8月新动能复苏势头进一步加快。装备制造业PMI较上月上升0.9个百分点至52.7%，生产指数和新订单指数分别较上月上升0.6和2.6个百分点至56.4%和55%。高技术产业PMI较上月上升1.5个百分点至52.8%，生产指数和新订单指数分别较上月上升1.6和2.2个百分点至55.8%和54.7%。新动能活力不断释放，供需加快增长，带动经济结构持续优化。
“值得注意的是，当前小企业经营压力加大，8月份小型企业PMI较上月下降0.9个百分点至47.7%，需进一步加强对小型企业的扶持。”文韬表示。
调查显示，8月份中国非制造业商务活动指数较上月上升1个百分点至55.2%，较去年同期上升1.4个百分点，连续3个月稳定在54%以上，新订单指数较上月上升0.8个百分点至52.3%，较去年同期上升2.2个百分点。
中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，8月份非制造业加快增长，经济复苏态势继续向好发展。商务活动指数和新订单指数较上月均有上升，市场供需双双改善，特别是需求回升有利于巩固经济向好发展的基础。伴随着供需齐升，终端销售价格、就业和市场预期继续趋稳。
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