江西加快提升创新能力

本报南昌8月31日电 （记者郑少忠）继中科院稀土研究院、中药国家大科学装置、阿里巴巴（江西）有限公司、虚拟现实产业11个应用示范项目、华为（江西）物联网云计算创新中心等在江西投运之后，日前，江西省政府与科大讯飞签署战略合作框架协议，科大讯飞江西区域总部、讯飞幻境VR研究院、新一代人工智能开放创新平台南昌中心，都将陆续落地江西。双方将共同在人工智能、虚拟现实产业创新培育与服务、重点行业和领域示范应用等方面开展深度合作，助推江西高质量跨越式发展。

如何破解江西高端创新资源匮乏、科技创新能力不强等难题？江西省委、省政府以合作引进共建高端研发机构的方式补上创新平台短板，向名企名校、大院大所借动能，加快提升自主创新能力。江西省提出，力争到2025年，重点瞄准国内外知名科研院所、高校和企业，引进共建150家左右高端研发机构，使江西逐步发展成为创新体系健全、创新要素集聚、创新实力雄厚的高端创新基地集聚区。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 07 版）

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