江西加快提升创新能力

本报南昌8月31日电 （记者郑少忠）继中科院稀土研究院、中药国家大科学装置、阿里巴巴（江西）有限公司、虚拟现实产业11个应用示范项目、华为（江西）物联网云计算创新中心等在江西投运之后，日前，江西省政府与科大讯飞签署战略合作框架协议，科大讯飞江西区域总部、讯飞幻境VR研究院、新一代人工智能开放创新平台南昌中心，都将陆续落地江西。双方将共同在人工智能、虚拟现实产业创新培育与服务、重点行业和领域示范应用等方面开展深度合作，助推江西高质量跨越式发展。
如何破解江西高端创新资源匮乏、科技创新能力不强等难题？江西省委、省政府以合作引进共建高端研发机构的方式补上创新平台短板，向名企名校、大院大所借动能，加快提升自主创新能力。江西省提出，力争到2025年，重点瞄准国内外知名科研院所、高校和企业，引进共建150家左右高端研发机构，使江西逐步发展成为创新体系健全、创新要素集聚、创新实力雄厚的高端创新基地集聚区。
林毅夫：中国经济前景光明 经济学家当不辜负时代 人民网北京8月29日电 （孙阳）一个月前，人民网财经在北大朗润园专访了北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，关于中国经济“半年报”和下一步发展前景，林毅夫给出了确定性答案。 一个月后，8月24日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习…【详细】
财经观察：厨电行业加快优胜劣汰 新品类逆势增长 2020年上半年，受疫情影响厨电行业整体出现了下滑，但是仍然有不少品类有逆市增长的良好表现。与此同时，面对多变的市场环境，厨电企业、经销商、渠道商在2020年积极创新转型，寻求新形势下的突破。 厨电行业加快优胜劣汰 梳理…【详细】
深圳经济特区成立40周年 税收规模见证经济发展“质”的飞跃 2020年，深圳经济特区成立40周年。 1980年8月26日，南中国海边的小城响起了震耳欲聋的爆竹声——全国人大常委会第十五次会议决定建立中国第一批经济特区。 40年来，深圳经济特区的成长快速而茁壮，不仅以年均超过30%的增速，实现…【详细】
国家统计局解读《2019年全国科技经费投入统计公报》 人民网北京8月27日电 （杨曦）日前，国家统计局、科学技术部和财政部联合发布了《2019年全国科技经费投入统计公报》，国家统计局社科文司首席统计师邓永旭对此进行了解读。 一、研究与试验发展（R&D）经费突破2万亿元，投入强度进一步提高…【详细】