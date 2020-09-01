广西自贸区新设企业超万家

本报南宁8月31日电 （记者庞革平）31日，记者从广西新闻办召开的发布会上获悉：中国（广西）自由贸易试验区正式挂牌成立一年来，已完成国家《总体方案》赋予的120项改革试点任务中的58项，完成率达48.3%；下放自治区级行政权限162项，落实“证照分离”改革全覆盖试点事项545项；新设企业10561家，其中外资企业85家；实际利用外资超1.4亿美元，占广西同期总额的13.8%；外贸进出口超1308亿元，占广西同期总额的30.9%。
2019年8月30日，广西自贸区正式挂牌。广西壮族自治区商务厅厅长、广西自贸办主任蒋连生在会上介绍，一年来，自治区党委、政府着力建设西南中南西北出海口、面向东盟的国际陆海贸易新通道，形成“一带一路”有机衔接的重要门户，为广西开放发展注入了强大新动力。
据了解，一年来，广西自贸试验区围绕贸易便利化、投资自由化、物流标准化在钦州港片区开展制度创新，有效推动国际贸易物流集聚。今年1—7月，北部湾港货物吞吐量、集装箱吞吐量分别达1.7亿吨、257万标箱，同比增长达18.4%、34.1%。
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