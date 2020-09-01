APP暗藏“自动续费”消费陷阱 商家优惠活动多与其挂钩

你“被自动续费”了吗？有媒体报道称，许多手机APP推出的会员包月、包年服务套餐，暗藏“自动续费”的消费陷阱。2019年，央视曾对50款热门付费软件做过一项调查，发现七成以上都有自动续费的功能，并且不少APP都涉嫌忽悠用户自动续费。APP自动续费的现象亟待规范。
随着移动互联网融入大众生活的方方面面，诸多场景都需要用到各种手机APP。由于市场竞争激烈，广大商家也就适时推出了各种付费会员服务，来吸引和绑定消费者使用。通常，商家会设置新用户优惠价或首月优惠价，而这样的优惠往往和自动续费关联在一起，容易造成消费者的冲动消费，一不小心就会掉入商家的诱导陷阱。
自动续费功能方便长期消费者享受相应服务，但部分商家却把它当成一种获取更多收益的策略。许多APP会员服务开通，商家都会默认设置成勾选连续包月、自动续费服务；而消费者若要使用优惠价格开通会员，则自动续费是必须选项。虽然这些自动续费服务能够被消费者手动设置取消，但部分消费者会忘记取消。会员服务收费看似不多，但积少成多就是不小的数目。
利益当前，也就不奇怪一些商家在会员服务环节，设置诸多“门槛”来让消费者“交学费”。事实上，类似的现象还有不少。此前，媒体就曾报道过一些在线旅游平台存在购买机票、火车票以及预订酒店时，默认勾选各类保险、各种优惠券的搭售行为，消费者在不注意的情况下，往往就容易多付钱购买自己并不需要的服务。
电子商务法明确规定，电子商务经营者搭售商品或者服务，应当以显著方式提请消费者注意，不得将搭售商品或者服务作为默认同意的选项；消费者权益保护法也要求，商家对于格式条款要尽到说明和提示义务。法律既有规定，为何一些商家还抱着侥幸心理为消费者埋下消费陷阱？一个原因在于当前治理强度和惩治力度，难以让商家“却步”；另一个原因在于商家看似尽到了相应义务，实际上则通过人为设置繁琐步骤、故意使用小字号提示等手段，给消费者制造知情或者退出障碍。对此，相关监管部门应加大监管和处罚力度，维护市场公平正义。
这些自动续费套路看似精明，实则是自作聪明。无论从商业伦理上看，还是从法律角度来说，这一做法既破坏了诚信经营的原则，也侵犯了用户的合法利益。在市场竞争日益激烈的今天，任何无视消费者利益的举动，最终都要付出代价。目前，已有多款手机APP整改取消了自动续费默认勾选，并设置提醒功能。也就是说，对于同类APP，消费者可以“用脚投票”。这也提醒商家，不保障消费者合法权益，就会遭到市场淘汰。
《 人民日报 》（ 2020年09月01日 05 版）
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