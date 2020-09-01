顺风车联合团体标准拟出台

本报电 （记者韩维正）日前，“第二届中国顺风车健康发展法律论坛”在安徽省合肥市举行。论坛由城市智行信息技术研究院、经济日报、中国法学会等联合主办，旨在破解“科学制定成本分摊规则，严格区别合规顺风车与非法营运”等顺风车法治建设难点。

与会专家呼吁各地在设计顺风车规范发展制度的过程中，应抓住“以满足车主自身出行需求为前提”这个关键，破解“车主不以盈利为目的”这个难题，纠正顺风车治理中乱扣滥罚、连坐处罚、以罚代管等不良现象。

论坛宣布成立顺风车法律及标准化工作委员会，年内将会同全国性法律研究、道路运输、环境保护、公共安全等机构出台首部顺风车联合团体标准。

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