经济特区，不惑之年再出发

40年前，深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区的设立吹响了中国经济腾飞的号角。40年间，经济特区的历史性变化和世人公认的辉煌成就，标志着中国改革开放之路的巨大成功。

上世纪80年代，中国最初吸收外资的形式以绿地投资为主，主要集中在纺织服装、鞋帽、玩具、箱包等劳动密集型制造领域。早期的投资大大提高了中国消费产品的生产能力，外资企业的发展不仅促进了中国劳动密集型产业发展，也促进了国内相关产业发展，满足了国内日益增长的消费需求，繁荣了市场，促进了经济。经济特区在这一过程中迅速成长，其中形成的不少好做法推广到全国，发挥了改革开放“试验田”“突破口”的作用，为逐步扩大对外开放和推进经济体制改革提供了丰富的经验。

同时，中国对外开放政策的成熟与完善也为经济特区的更好发展奠定了坚实基础。以深圳为例，从发展“三来一补”加工贸易到众多合资企业的建立再到国内大型企业的兴起，从劳动密集型企业为主发展到一般制造业再到以高科技企业为主的高新制造业，这些成功的转型与升级，得益于中国长期坚持的改革开放，得益于市场化、法制化和国际化发展环境不断优化。

经济特区的巨变折射了中国对外开放的成功，也承载了中国经济发展的艰辛与努力。在40年历程中，我们有过对经济体制改革和产业结构调整的彷徨与困惑，在发展的实践中也经历了许多困难，但是中国对发展外向型经济始终锲而不舍，对坚定参与经济全球化永不放弃。正因为此，我们才有了今天的辉煌。

当前，中国改革开放事业再次面临复杂的外部环境。新冠肺炎疫情的严重冲击致使世界经济出现全面萎缩，中美贸易摩擦和冲突使我们面临新的挑战，世界贸易组织改革也阻力重重。国内经济体制改革已进入深水区，经济结构调整面临新的困难和矛盾。

最近，习近平总书记在经济社会领域专家座谈会上就中国经济发展和对外开放发表重要讲话，指出中国将推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局；将全面提高对外开放水平，建设更高水平的开放型经济新体制。这一重要政策宣示向全世界传递出积极信号：面对疫情冲击，面对全球经济低迷，中国对外开放的大门不仅不会关闭，而且会越开越大。

我们有决心有信心继续坚定不移地深化改革、扩大开放。相信进入不惑之年的经济特区也将扬帆再起航，发挥引领作用，以更高水平开放促进中国经济迈向高质量发展。

（作者为中国世贸组织研究会副会长）

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