“有度”消费悄然入市 消费者更青睐“少买点，买好点” 

倡导“有度”消费，监管部门在行动。中国银保监会近日发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》明确，互联网贷款应当遵循小额、短期、高效和风险可控的原则，单户用于消费的个人信用贷款授信额度应当不超过人民币20万元。

商海春作（新华社发）

合理购物、居家烹饪、珍惜当下……疫情改变了许多人的生活和消费方式。具体有怎样的体现？乐信研究院发布的《后疫情时代年轻人消费趋势报告》显示，当前40.2%的人倾向于“少买点，买好点”，39.6%的人认为“购买决策比之前更慎重”。

相比之下，此前消费金融行业快速发展，盲目消费、过度消费的现象时有发生，给用户、行业及社会带来负面影响。调研显示，92.83%的用户看过诱导过度消费和过度借贷的分期广告，71.66%的用户表示对类似广告反感，觉得太浮夸，会直接关闭。

对消费者行为的敏锐洞察，成为一些品牌升级的动力。为顺应时代变化，8月25日，乐信旗下分期乐宣布全新品牌升级计划，发布“乐在有度，乐见更好”的新品牌理念，希望打造更懂年轻人的产品、更有保障的服务体系。通过倡导“有度消费”，分期乐致力于让用户既不受金钱之困，又不受物质束缚，从而达到舒适自如的生活状态。

分析人士表示，消费平台倡导用户“有度”，这种做法以往比较少见。它源于行业洞察又跳出行业本身，顺应了后疫情时代的消费趋向，引发社会共鸣。对于行业未来的发展，也有一定的风向标意义。

“倡导‘有度’，体现了企业为用户着想，保护和陪伴他们成长的意愿。无论对哪个行业来说，只有用户变得更好，平台才会更好，否则企业发展难以持续，所有的创新都会偏离正确的方向。从这一点来看，分期乐品牌升级满足了乐信新消费平台战略往纵深推进的需要。”乐信有关负责人指出。

据了解，分期乐品牌升级是乐信新消费平台战略的重要一环。今年以来，乐信全面发力新消费平台战略，产品、业务和用户规模迈上新台阶。乐信不久前发布的财报显示，今年二季度，乐信平台订单总量达7460万，同比增长168％，日均订单量现已超过100万笔。8月10日，乐信用户数正式突破1亿。

强调“有度”消费，也高度契合了消费金融服务优质用户的政策导向。据介绍，分期乐一贯主打优质客群，新品牌理念将帮助分期乐筛选出更多优质用户，提升存量用户质量，降低平台风险，提高品牌好感度和用户黏性，创造更大收益。

乐信首席执行官肖文杰在品牌升级发布会上特别提到，基于新品牌理念，分期乐将推出“有度青年引导计划”与“有度青年守护计划”，在产品中提供“有度消费提醒”“有度课程”与“有度青年品牌社区”等“有度”服务，同时提供相应的法律援助和权益守护，让新品牌理念落到实处、产生价值。

在中国传统佳节七夕节前后，不少消费者收到了这样一封来自分期乐的“情书”，信中写道：

“我们赋予生活新的含义，不受物欲挟裹，不让自己筋疲力尽。我们消除无尽的欲望，珍惜已经拥有的所得。”

(责编：李都也(实习生)、李栋)