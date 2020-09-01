挖潜农村消费将迎"加强版"政策支持 

扩内需瞄准下沉市场全面发力，农村消费将迎“加强版”政策支持。《经济参考报》记者获悉，近期多个部门密集表态，将就进一步挖掘农村市场消费潜力出台促进方案，其中推动电商进农村、完善商贸流通网络等成为突破重点。专家分析指出，随着政策发力，补齐农村消费基础短板、促进工业品下乡和农产品进城等环节将加快打通，农村市场潜力有望加速释放，成为我国经济社会发展的重要支撑。
农村市场正在加速崛起。数据显示，1至7月，城镇消费品零售额177370亿元，同比下降10.0%；乡村消费品零售额27088亿元，下降9.5%。乡村消费市场恢复快于城镇0.5个百分点。同时，农村支付能力加速提升。上半年，农村居民人均可支配收入8069元，名义增速为3.7%，快于城镇居民2.2个百分点。城乡居民收入比由上年同期的2.74下降至2.68，相对差距继续缩小。
商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣在接受《经济参考报》记者采访时表示，我国农村消费市场潜力巨大，有待挖掘。从消费能力看，农村居民可支配收入增速连续多年快于城镇居民，为农村居民消费提供了物质保障。从消费需求看，城乡居民消费存在梯次升级特点，农村居民对耐用消费品和服务消费的需求不断增加，线上消费方式逐步渗透，消费正从生存型向发展和享受型转变，农村消费市场需要更加多样化的有效供给。
记者注意到，多个部门近期针对促进农村市场消费进行了部署。
商务部年中党组扩大会议提出，将多措并举促消费，在创新流通、促进消费上下功夫，其中扩大农村消费成为重点之一。商务部部长钟山在接受媒体采访时强调，要扩大农村消费，推动电商进农村，促进工业品下乡、农产品进城。
商务部、公安部、交通运输部、国家邮政局、中华全国供销合作总社等五部门日前发布通知，继续推进城乡高效配送专项行动，明确了城乡高效配送专项行动第二批十个城市，并要求进一步强化城市主体责任，重点在推进物流配送车辆标准化、促进农产品上行和城乡双向流通等方面加强探索创新。
农业农村部发布的《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》明确，引导电商、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类电子商务主体到乡村布局，构建农村购物网络平台。依托农家店、农村综合服务社、村邮站、快递网点、农产品购销代办站等发展农村电商末端网点。
国家发展改革委也表示，将加速拓展5G应用，满足居民高品质服务需求。推进电商进农村，拓展农村消费。
此前，23部门3月联合印发《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，已经针对部分新兴城镇地区、农村地区消费设施短板突出、城镇商业设施分布不合理等“卡脖子”问题，提出优化城乡商业网点布局、扩大电商进农村覆盖面、完善农村物流基础设施网络等举措。
原商务部农产品流通促进中心主任王水平表示，随着乡村振兴和脱贫攻坚逐步推进，农村社会保障机制逐步完善，农村消费环境日益优化，农民消费能力和消费意愿不断提升，完善农村市场和物流配送体系，引导城市流通资源下沉至关重要，这些方面有望迎来加强版支持方案。
苏宁金融研究院高级研究员付一夫也认为，有效激活“下沉市场”将成为我国消费稳步增长、内需市场持续扩大的重要支撑。
“从长期来看，激发农村市场潜力是一项重大工程，需要从多个维度发力。”付一夫指出，需求端应从切实提高农民收入水平、完善社会保障制度、改善三线以下城市和农村基础设施建设等方面下功夫；供给端应进一步丰富农村市场的商品品类、完善消费网络、提升商品服务质量；消费环境上，要进一步加大市场监管力度，严厉打击假冒伪劣等。系统支持方案对于进一步挖掘农村消费潜力至关重要。
关利欣指出，随着系列促进政策的落地，农村消费市场有望加速打开，为我国经济社会发展提供有力支撑。“促进农村消费不仅能够满足农村居民的美好生活需要、更好落实乡村振兴战略，也能够推动农村消费引领供给创新，畅通城乡之间工业品和农产品流通的循环体系，促进内需扩大和强大市场形成。”
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