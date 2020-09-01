中报传递上市银行冷暖 半数净利下滑

36家A股上市银行中报日前全部出炉。Wind数据显示，半数上市银行归属母公司所有者的净利润同比下降，其中，国有大行、股份制银行净利下滑更为明显。同时，有18家银行截至今年6月末的不良贷款率与去年末相比有所上升。整体来看，多数银行盈利能力和资产质量均面临较大挑战。

在8月31日举行的多场银行业绩发布会上，多位银行管理层人士表示，下半年将持续稳健经营，夯实资产质量基础，并加大对重点领域的信贷支持。

22家银行加大拨备

国有大行净利普降

Wind数据显示，从净利润排名来看，工商银行以1487.9亿元稳居榜首，建设银行、农业银行、中国银行、交通银行分别为1376.26亿元、1088.34亿元、1009.17亿元、365.05亿元，邮储银行为336.58亿元。六大国有银行中，除邮储银行净利润同比下滑9.96%，其余五家净利润增速均呈现两位数的负增长，交通银行净利润同比降幅最大，为14.61%。

多数地方银行净利润则小幅增长。其中，宁波银行净利润同比增长14.6%，是净利润增速最高的A股上市银行。

工商银行行长谷澍表示，上半年工行净利润同比下降，并不是自身经营能力出了问题，而是认真落实国家有关政策要求，按照商业可持续原则，支持疫情防控、加大向实体经济让利、加快风险化解的结果。

Wind数据显示，在不良贷款规模较上年末有所上升的情况下，不少银行上半年末的拨备覆盖率也在提升。截至6月末，36家上市银行中，22家银行的拨备覆盖率较上年末有所增长。例如，杭州银行不良贷款拨备覆盖率由2019年末的316.71%升至2020年6月末的383.78%。

中国银行副行长郑国雨表示，中行加大拨备计提力度，这是导致税后利润同比下降的主要原因，也为中行长远发展夯实了基础。为应对未来潜在的信用风险，中行上半年计提资产减值损失665亿元，同比增长97.46%，计提规模创历史同期新高。

建设银行首席风险官靳彦民也表示，拨备大幅度增长是普遍现象。中国金融业的表现，与全球银行业特别是欧美银行业的表现是一致的。随着全球疫情蔓延，建设银行为进一步释放风险、增强抵补能力，二季度拨备计提的幅度有较大提升。

资产质量迎大考

各银行加码处置不良

在疫情冲击下，银行业资产质量迎来大考。半年报显示，36家A股上市银行中，有18家银行截至今年6月末的不良率与上年末相比有所上升；平安银行、江阴银行、常熟银行、紫金银行不良率与上年末持平，14家银行出现下降。其中，交通银行、中信银行不良率上升较为明显，交通银行较上年末增加0.21个百分点至1.68%，中信银行不良率较上年末增加0.18个百分点至1.83%。

农业银行行长张青松表示，预计不良贷款的暴露将会出现一定延迟，未来农行在不良贷款方面依然面临一定反弹压力。其中，两类行业资产质量存在较大不确定性：一是餐饮、旅游、住宿、娱乐等受疫情影响较大的行业；二是对外依存度较高的行业，比如出口占比较高的低端制造业等。靳彦民也指出，上半年应延尽延的一些政策到期之后，不良的有序暴露还会适度增加，但是释放的幅度和空间不会过于激烈，总体而言仍在可以承受的范围内。

“农行下半年将下大力气开展精细化管理，努力保持资产质量的基本稳定。一是在切实落实让利纾困政策的同时，加强贷款监测，对重点贷款客户实行名单制管理。二是坐实风险分类，及时认定不良，开展好纾困政策对接措施，避免阶段性政策退出后，资产质量产生大幅波动。三是加大不良资产处置力度，通过核销清收、批量转让、债转股等多种形式，做到应核尽核，应处尽处。四是把控好新准入信贷客户质量，严控新投放贷款劣变为不良。”张青松说。

中国银行风险总监刘坚东表示，下半年，中行将进一步夯实存量，增强风险识别能力，按实质重于形式的原则，前瞻性地评估潜在风险，真实准确反映不良水平，加大不良资产处置力度，充分运用现金清收、核销、批量处置、无抵债、债转股、债务重组等各种手段处置不良资产，包括通过线上平台进行处置。

支持实体力度加大

信贷投放更趋精准

在政策的引领下，上半年银行业普遍加大对实体的支持力度。以农行为例，上半年末该行贷款余额达到14.5万亿元，较上年末增长8.9%。其中，县域贷款余额突破5万亿元，增速11%，高于全行贷款增速。建行上半年新增贷款1.45万亿元，同比增6945亿元，着力支持实体经济重点领域和社会民生薄弱环节，基础设施、制造业和绿色贷款分别增长11.4%、19.6%和10.1%。

“为了进一步加大对实体经济的支持力度，中行稳步推进公司授信管理体制改革，加强行业规划和产业政策研究，指导分行主动服务新产业、新业态、新模式。对于民营企业、制造业等白名单客户，以及全国疫情防控重点保障企业名单客户，开辟绿色通道，优先受理、优先审批、优先放款。”中国银行行长王江表示。

农业银行副行长张旭光表示，将力争下半年信贷增量不低于去年。将强化普惠金融服务，全年普惠型小微企业增速预计高于40%。加大对重点项目建设的支持力度，强化供应链产业链金融服务。

工商银行副行长王景武表示，工行将根据政策导向，结合市场形势的变化，适时适度调整贷款投放，促进贷款投放与实体经济发展的有效匹配，同时保持贷款增长的稳定性和均衡性。工行将进一步加大对于战略性新兴产业集群、国家级高新技术企业群中优质客户和项目的信贷支持。同时，重点围绕提升中小企业金融服务可得性，推动普惠金融增量、扩面、降价、提质。在支持企业复工复产方面，从降低核心企业融资成本、保障上游企业备货需求、缓解下游企业资金压力三方面综合施策，力促核心企业不断链、上下游企业不断流。此外，工行还将运用金融科技手段积极满足居民消费升级。

(责编：李都也(实习生)、李栋)