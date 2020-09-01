人民币中间价创逾一年新高

据中国外汇交易中心官网消息，8月31日人民币兑美元中间价报6.8605，上调286点，中间价升值至2019年7月2日以来最高。
受此带动，即期汇率方面，在岸人民币兑美元16：30收盘价报6.8535元，较前收盘价涨116点。更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率盘中一度升值至6.8467。
过去三个月，人民币持续波动上涨，已从7.1765的低点涨至6.85一线，涨幅超过4％。
分析人士指出，支撑人民币升值的逻辑当前并没有变化，中国经济基本面相对强劲、中美利差走阔、美元趋势性回落以及国际收支顺差都是看涨因素。
浙商证券首席经济学家李超认为，近期人民币汇率快速升值主要原因包括：疫情后我国经济率先复苏，中国基本面相对美国占优；我国货币政策边际收紧短端流动性，市场利率上行，中美利差走阔；4月以来，我国外汇储备连续四个月上行，国际收支与汇率相互加强。
展望人民币汇率未来走势，东方金诚研报分析称，8月以来，人民币整体上延续升值趋势，后续人民币持稳运行的基本面支撑不会减弱，整体将呈现稳中有升的趋势性格局，但双向波动的特点将更加明显。
东吴证券分析师李勇认为，人民币汇率在未来一段时间有望继续回升，但不会出现持续强劲走势，而是在均衡水平附近保持双向波动并小幅走强，这主要是因为全球经济前景不确定性较高，不可避免对国内经济造成影响，同时全球的美元避险需求尚未消失。
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