58家基金公司上半年净利合计逾140亿

随着上市公司半年报的披露，截至目前，已有58家基金公司的经营数据“浮出水面”。数据显示，58家基金公司上半年净利润合计142.37亿元，同比增长超过30%。其中天弘基金以13.67亿元净利润领先。

大中型基金公司上半年营收情况稳健攀升。中信证券半年报显示，截至2020年6月底，旗下华夏基金实现营业收入23.83亿元，净利润7.48亿元，相比去年的19.12亿元和5.94亿元分别增长24.63%和25.93%。银华基金、华安基金等多家机构净利增幅同样超过20%。

此外，部分中小基金公司受益于推出的绩优产品，也取得了不错的业绩。南京银行半年报显示，鑫元基金上半年营业收入及净利润分别为3.71亿元、1.37亿元，同比分别大增241.4%、563.91%，是目前净利润增幅最高的基金公司。此外，国联安基金、万家基金、红塔红土基金等多家机构净利润增幅超过100%。

不过，仍有部分基金公司经营状况出现严重下滑，中信建投基金、东吴基金、上银基金净利润同比降幅均超过50%。

业内人士指出，银行、券商、保险等大机构背景的基金公司更具有渠道优势，而小基金公司规模、业绩表现、风控能力均与大公司存在一定差距，想要逆势“突围”难度较大。

(责编：李都也(实习生)、李栋)