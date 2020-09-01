年内新股发行达243只 募资近3182亿

今年以来，受到科创板发展迅速、创业板注册制落地实施等一系列因素的影响，A股市场扩容速度显著加快，资本市场对于实体经济的支持力度不断上升。

Wind统计数据显示，按照网上发行日期计算，今年前八个月，沪深两市共计有243家企业完成网上网下发行，平均发行价格为28.88元，平均发行市盈率为46.33倍，募集资金总计达到3181.95亿元。按照新股上市的日期计算，今年前八个月，沪深两市合计共有228只新股正式上市交易，新股上市平均首日涨跌幅为125.89%，其中最高的是康泰医学，上市首日涨幅达到1061.42%，最低的是凯赛生物，首日涨幅仅为17.65%。上述228只新股平均网上中签率为万分之四。

从新股上市后的表现来看，随着市场的快速扩容，新股“破发”的情况正在出现。以科创板凯赛生物为例，该公司2020年8月12日上市，发行价为133.45元，发行市盈率为120.70倍，行业平均市盈率为17.06倍。截至8月31日收盘，凯赛生物收报于110.21元，较发行价跌去了17.4%。Wind统计数据显示，除了凯赛生物外，今年以来上市交易的228只新股中，时空科技、越剑智能、锋尚文化、开普云等多只新股最新收盘价距离发行价均在20%以内，均存在“破发”的风险。

业内人士指出，过去企业上市发行定价受到严格的行政管制，导致一二级市场存在巨大的价差，为打新创造了无风险的制度红利空间。现在科创板和创业板试点注册制，企业的发行定价完全是一种市场化行为，发行人定价过高，势必导致二级市场上涨空间缩小甚至出现“破发”的情形，将倒逼发行人调整发行价格和发行策略，这也是发行制度改革发挥市场约束机制的重要目的之一。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，注册制改革的主要目的之一，就是提高市场的包容性和开放性。注册制实行完全自由的市场定价，监管层不再直接干预新股定价，一二级市场价差将越来越小，甚至出现新股上市首日“破发”的景象。打新已不再是“福利”，甚至会成为一种高风险投资行为。

(责编：李都也(实习生)、李栋)