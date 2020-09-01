法国千亿欧元经济刺激计划将出 或大幅削减企业税收

原标题：法国千亿欧元经济刺激计划将出

当前，疫情反弹且不断加剧的迹象，正在给法国经济复苏带来更多挑战。法国预计将于本周宣布规模达千亿欧元的经济刺激计划，将包括大幅削减企业税收、支持文化产业、创造更多就业机会并大力支持青年就业等。

重振计划料本周公布

法国政府原计划于8月25日公布经济重振计划，但由于要优先关注开学防疫工作，临时宣布推迟一周公布，预计将于9月3日宣布最新举措。8月26日，法国总理卡斯泰在接受媒体采访以及面向雇主协会发表演讲时透露了经济重振计划的一些细节。

在法国千亿欧元的经济刺激计划中，四分之一的款项将惠及微型企业和中小型企业，这是经济复苏的核心。经济刺激计划中还包括大幅削减企业税收。法国政府准备斥资400亿欧元进行“再工业化”，为此将降低企业在生产环节的税负。按照计划，2021年至2022年，法国将为企业减税200亿欧元。此外，政府还计划斥资10亿欧元，资助某些领域的企业将生产线迁回到法国。

根据法国经济和财政部长勒梅尔此前透露，即将出台的千亿欧元经济重振计划还将是一个“绿色计划”，要确保该重振计划中30%的额度用于生态转型。预计将有40亿到50亿欧元投入建筑节能翻新领域，学校和养老院将是重点。在交通运输方面，铁路货运、短途列车和夜行列车是发展重点。

政府还将在经济刺激计划中拨付20亿欧元用于支持文化产业，弥补该行业的收入损失。据法国媒体报道，法国近期确诊人数快速增加可能和观影人数的增加有关。法国再次暴发疫情后，全法电影院仍然在照常营业。8月法国周播电影场次就达到87万场。

疫情对经济的冲击不仅让许多法国人失业，也让年轻人更难进入劳动力市场。卡斯泰表示，希望创造尽可能多的就业机会并大力支持青年就业。他表示，“非全时失业”计划可以至少持续到11月1日；对于受疫情影响最严重的经济领域，比如文化业或旅游业，该计划将持续到年底；对于签订了长期“非全时失业”协议的公司，可以持续两年以上。政府计划投入约200亿欧元来支持职业技能培训，包括65亿欧元用于为年轻人提供工作岗位、为愿意雇佣25岁以下年轻人的企业提供奖金、建立“职业融入合同”以及扩大公民役服务范围等。

在农业方面，鉴于今年法国大面积遭遇干旱，重振计划中将涉及如何使法国种植业适应气候变化。

疫情反弹挑战经济复苏

此次经济重振计划因加强学校防疫而被推迟一周。根据法国官方发布的最新统计数据，法国新冠肺炎确诊病例数近来增势迅猛，疫情各种统计指标全面回弹，引起法国政府高度重视。

卡斯泰说，疫情在法国的活跃传播地区增至21个，法国目前正处于疫情“不可否认的复发阶段”，政府将进一步收紧防疫措施，尽一切努力避免实施完全封禁措施。目前，法国需要在全市范围内戴口罩的地区已经增加到九个。

此前，经济封禁措施造成法国经济大幅萎缩。经合组织数据显示，受新冠肺炎疫情影响，经合组织成员国经济二季度出现前所未有的下滑，远超国际金融危机最严重时期，即2009年一季度2.3%的降幅。在七大发达经济体中，法国经济继一季度环比下滑5.9%后，二季度继续下滑13.8%。同期，欧元区和欧盟经济二季度分别环比下降12.1%和11.7%。

法国统计局最新发布的统计数据显示，二季度法国失业人数达11.94万，叠加一季度49.7万个就业岗位损失，疫情冲击共使法国损失超60万个工作岗位。尽管多个领域“解封”后持续复苏，工业与服务业领域就业依然低迷。在非农就业市场，包括工业、建筑业及商业服务业等行业就业岗位整体缩水3.4%，为1970年以来最大降幅，遭受损失约为此前次贷危机时期的两倍。

部分数据也显露出积极迹象。法国7月失业率下降4.1%，完全停止职业活动的A类求职者总数为404.66万人，减少了17.43万人。这是继5月减少14.99万人、6月减少20.47万人之后，连续第三个月出现明显下降。同时，法国家庭信心指数8月企稳，人们对失业的担忧有所缓解。

不过，法国经济部门认为，不应因近期失业率小幅改善而过分乐观，这种恢复更多受政府推动的部分失业计划影响，大幅缓释了疫情对企业就业岗位的冲击。

疫情的反弹将对经济复苏带来更为复杂的局面和挑战。法国经济和财政部长勒梅尔在接受采访时表示，由于全球经济增长面临不确定性，今年法国经济预计将增长-11%，低于此前法国国家统计部门预测的-9%。勒梅尔认为，到2022年，法国经济有望恢复到疫情前的水平。

企业信心亟待重振

经济重振计划中对改善企业处境十分关注，政府还在其他方面尽量支持企业恢复经营。法国企业一方面对未来持有信心，另一方面仍对经济复苏中的不确定性表示担忧。

根据法国雇主工会8月26日发布的一项伊弗普调查公司进行的民意调查结果，相比企业的未来，法国雇主更关心整个法国经济。受访雇主当中，44%的人对法国经济形势持乐观态度，74%对公司未来持乐观态度。97%的人预计疫情将对法国经济产生“强烈”或“非常强烈”的影响，54%的人预计疫情将对企业产生“强烈”或“非常强烈”的影响。

赛诺菲法国业务负责人表示，现在的重中之重是振兴经济。通过经济重振计划，政府应该向企业传达信心，特别是那些受经济活动停滞打击最大的企业。国家必须做一些具体的事情，并表现出能够迅速采取行动的能力。这也是为何人们急切期待生产税降低及其他利好投资的措施。

法国国际私营公共交通运营商Transdev总裁Thierry Mallet表示，企业活动水平与未来远程办公的持续及经济活动的恢复直接相关，目前仍存不确定性。除此之外，人们是否会重新乘坐公共交通仍存在不确定性。即便假设载客率在秋季达到60%、在年底达到80%，整个行业收入损失仍接近50%，即大约20亿欧元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)