7月日本工矿业生产 继续环比回升

日本经济产业省8月31日发布的初步统计结果显示，7月日本工矿业生产继续环比回升，增幅较上月扩大。经产省判断，日本工矿业生产继续保持恢复迹象。
数据显示，7月经季节调整的工矿业生产指数环比增长8.0%至86.6，与上月2.7%的增幅相比，恢复迹象更加明显。当月，出货指数环比增长6.0%，库存指数环比下降1.6%。与去年同期相比，7月工矿业生产指数下降16.1%，这一降幅也比前一个月缩小。
从行业来看，当月被统计的15个行业中有12个行业的统计指标环比上升，汽车、其他工业、钢铁及非铁金属等行业上升突出，其中汽车行业的环比增幅达38.5%。此外，生产用机械、除汽车之外的运输机械、石油煤炭三个行业的生产环比下滑。
基于上述数据，经产省将其对工矿业生产基调判断由“停止下降、有恢复迹象”修改为“继续保持恢复迹象”。
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