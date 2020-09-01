欧美销量大跌 中国成特斯拉避风港

中国市场正成为特斯拉的“避风港”。8月31日，汽车数据供应商JATO发布的一份报告显示，今年7月，特斯拉在欧洲新车注册量仅为1050辆，同比大跌76%。不仅欧洲市场，特斯拉在“老家”美国市场的销量也不乐观。眼下，中国市场已成为特斯拉最重要的销量增长点，而特斯拉也在不断加码中国市场。为实现50万辆年销量目标，特斯拉不仅在加快提升Model 3车型零部件的本土化率，即将推出的国产Model Y也在与时间赛跑。

欧洲市场被蚕食

随着欧洲市场补贴政策的变化及车型选择增多，特斯拉的市场份额正迅速流失。JATO数据显示，今年7月欧洲电动汽车需求量同比增长高达131%，再创新高。然而，在欧洲电动汽车市场爆发之际，特斯拉却遭遇滑铁卢，今年7月特斯拉新车注册量仅为1050辆，同比下滑76%。

事实上，特斯拉失意欧洲市场与政策补贴的不对等不无关系。北京商报记者了解到，今年上半年，为刺激电动汽车市场加速清洁能源的推广，欧洲不少国家都出台新能源补贴利好政策。不过，特斯拉却很难享受到该红利。以法国为例，对于超过4.5万欧元不得发放电动车补贴，而特斯拉Model 3在法国的起售价为4.96万欧元。

JATO Dynamics全球分析师菲利佩·穆诺兹表示：“电动汽车需求的上升与更广泛的优惠和补贴密切相关，最终包括更多负担得起的车型选择，各品牌之间更激烈的竞争也在压低价格。这意味着，相比能获得更多补贴的车型，特斯拉的市场正在被蚕食。今年上半年，雷诺Zoe取代特斯拉Model 3成为欧洲最畅销的纯电动车型。”

除了补贴，大量的新车型涌入欧洲市场，也导致当地竞争愈发激烈。据统计，标致、斯柯达和Mini等传统品牌相继推出新车型，目前欧洲市场共有38款新能源汽车供消费者选择，相比去年增加10款车型。

另外，特斯拉在欧洲市场需求量的下降，也与特斯拉加州工厂停产有一定关系。今年上半年，受疫情影响，特斯拉美国工厂无法全面复工，而该工厂的产量需供应全球市场，其中便包括欧洲。JATO报告称：“由于加州弗里蒙特工厂面临生产挑战，特斯拉在向欧洲发货延迟后，销量下降76%至1050辆。”汽车行业专家颜景辉表示，持续供货不足同时车型选择增多，消费者选择其他品牌电动车的概率会相应上涨，这也让特斯拉陷入两难境地。

不仅欧洲市场，由于上半年疫情影响，特斯拉在美国“主场”的销量也受到影响。外媒cleantechnica发布数据显示，今年上半年特斯拉Model 3在美国的总销量为3.83万辆，虽然拿下最畅销电动车的称号，但是与去年同期的6.9万辆相比，销量腰斩。面对市场格局的变化，特斯拉正在推动柏林超级工厂的建设工作，以扩大产能。

中国市场地位凸显

数据显示，去年美国和欧洲市场均为特斯拉贡献超过10万辆的销量。如今，两个市场接连遇冷也让特斯拉今年全球50万辆的销量目标充满不确定性。在此背景下，中国市场成为特斯拉最重要的销量增长点。

乘用车市场信息联席会（以下简称“乘联会”）发布数据显示，今年3月特斯拉在华交付量首次突破万辆，随后的5-7月交付量也均破万辆。其中，今年7月，特斯拉在华销量为1.1万辆，位居国内新能源乘用车榜单首位，且超过2-4位车型的销量总和。中国汽车工业协会总工程师许海东表示，预计今年特斯拉在华销量将达到10万辆。

事实上，3月首次突破万辆的成绩单，已经让特斯拉意识到中国市场将成为完成50万辆目标的关键。为保住销量，在国内发布只有30万元以下车型才能享受新能源补贴政策的情况下，特斯拉将国产Model 3标准续航升级版价格由30.355万元下调至27.155万元。“因为不符合欧洲市场补贴政策要求，特斯拉已经吃到苦头，因此在国内市场调整补贴政策后，特斯拉势必要保证中国市场销量的稳定。”颜景辉表示。

对于特斯拉来说，中国市场在推动特斯拉全球交付量提升的同时，国产化车型也为其带来更多利润。据测算，特斯拉上海工厂Model 3生产线可降低高达65%的生产成本。据统计，相比美国版车型，国产特斯拉Model 3车型生产成本降低20%-28%，远高于美国版车型20%的毛利率，国产版本车型具备27%-34%的降价空间。今年二季度财报会上，特斯拉CFO柯克霍恩表示，“今年二季度中国市场的毛利率有所提升”。

据了解，目前上海超级工厂Model 3车型年产量为20万辆。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示，上海工厂规模很大，产能正在不断提升。此前，零部件只能从全球其他地方运到上海，现在本地采购比例约为40%，年底可达80%，甚至更高。“中国供应商是世界上最具竞争力的供应商。”他说。

在提升上海超级工厂产能的同时，特斯拉也提速在华基础设施布局。目前，特斯拉在华拥有超过2500个超级充电桩，2400个目的地充电桩。特斯拉方面表示，今年将在中国新建超过4000个超级充电桩，该数字是过去五年建设总量的两倍。“随着国产化率提升，不排除特斯拉将进一步降价来提升在华竞争力。”乘联会秘书长崔东树表示。

Model Y加速落地

按照特斯拉方面的说法，实现今年50万辆交付目标，将基于两个前提条件，一是Model 3 在上海工厂进展顺利，二是Model Y 在加州工厂进展顺利。今年以来，上海工厂的进展符合预期，但加州工厂的进展却并不顺利。

作为一款备受关注的纯电动中型SUV，特斯拉Model Y今年1月开始在加州工厂生产，3月13日开始在美国市场交付，但3月23日加州工厂便因疫情停产。虽然加州工厂5月中旬已经复工，但特斯拉仍需思考如何弥补此前停产所带来的产销量损失。据统计，加州工厂停工7周让特斯拉损失了4.9万辆的产量。

“在加州工厂承受较大停工损失的情况下，在华生产和在华销售对特斯拉的意义正变得更为重要，毕竟中国不仅支持特斯拉复工，还帮助上海工厂解决扩产所需的资金问题。”汽车行业分析师贾新光表示。

今年5月，特斯拉上海工厂与中国工商银行上海自贸区分行签订2020年流动资金贷款合同，并将借此获得40亿元贷款。特斯拉方面透露，该贷款只能用于与上海工厂生产有关支出，将主要用于工厂增产，涉及国产Model Y生产线。

值得注意的是，新一笔贷款敲定后，特斯拉Model Y的国产步伐开始提速。根据原先的计划，特斯拉Model Y将于明年一季度在华量产。但近日发布的航拍画面显示，上海工厂Model Y生产线建设已进入尾声，新的厂房建筑几乎完工。

有报道称，Model Y生产线建设速度超出预期，今年四季度便可提前量产Model Y。对此，北京商报记者采访特斯拉相关负责人，但截至发稿，尚未获得回复。值得一提的是，此前特斯拉对外事务副总裁陶琳转发了该报道，并评论了“不仅是快”四个字。

随着Model Y生产线落成，特斯拉上海工厂的月产能也将提升至2万辆（包括Model 3和Model Y），特斯拉在华的大众化产品阵容也将进一步完善，其中Model Y将杀入国内SUV市场，而SUV市场正是近两年来中国汽车市场热度最高的细分市场。

汽车行业分析师张翔表示，目前特斯拉在国内的热度很高，即便提车周期较长，很多消费者也愿意下单耐心等待，Model Y定位与Model 3类似，应该也会受到国内消费者欢迎。不过，Model Y最终的销量表现如何，与该车国产后的定价有很大关系。

据了解，目前Model Y已接受国内消费者预订，但起售价高达48.8万元，远超起售价27.155万元的Model 3。张翔认为，作为一款SUV车型，Model Y的售价应该会高于Model 3，但也不应过高。实现国产化后，Model Y的价格应该控制在33万-40万元区间会比较有竞争力。

(责编：李都也(实习生)、李栋)