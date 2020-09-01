亏损超36亿 七大院线股交出上半年成绩单

特殊的178天，让国内各大院线经历了始料未及的“至暗时刻”。截至8月30日晚间，包括万达电影、金逸影视在内的七大院线股相继交出自己上半年的成绩单。无论是超36亿元的累计亏损，还是难回暖的经营效益，都为院线敲响了警钟。穷则变，在疫情对全行业的大洗牌中，院线也需要寻觅新的发展空间，比如强化线上业务、开拓非票房收入、转换经营模式等，在集约化效应之下站稳脚跟。

总票房同比降九成

截至8月30日晚间，包括万达电影、横店影视、金逸影视、上海电影在内的7家院线股，已对外公开上半年的经营业绩，与业内此前所预计的相同，以上公司均同比由盈转亏，少则亏损2亿元，多则亏损超15亿元，累计亏损规模则达到超36亿元。

财报显示，万达电影因亏损15.67亿元在以上7家公司中处于首位，其他公司的亏损规模大部分在2亿-4亿元之间，其中，幸福蓝海、上海电影、横店影视、金逸影视在报告期内分别亏损2.24亿元、2.39亿元、3.06亿元和3.14亿元。

院线股的集体亏损并不意外。受疫情影响，今年上半年，线下电影院集体关门，几乎没有收入来源，受到的冲击不言而喻。据拓普数据显示，由于全国电影院自1月24日起全部暂停营业，上半年，全国电影市场总票房为20.49亿元（不含服务费），同比减少92.94%；观影总人次为6005.81万人，同比减少92.59%。

电影院的暂停营业，不仅对票房收入产生直接影响，还间接影响到广告、发行、卖品等其他多方面的收入。以金逸影视为例，据财报显示，该公司的电影放映收入在报告期内同比减少94.06%，与之同时下降的是院线发行收入、卖品收入、广告服务收入，并分别较去年同期下降93.48%、93.55%、86.9%。

尽管在暂停营业期间，电影院也试图通过变为零食电商、出租影厅等方式获取收入，但能带来的收入较为有限。直至7月20日，全国低风险地区电影院开始恢复营业，才让市场逐步向着回暖的方向发展。风山渐文化传播（北京）有限公司董事长王兵认为，随着电影院的开放，未来会出现一波报复性消费，但这也需要时间，毕竟初期影院开放并非处于一个完全正常运营的状态，仍具有不确定性，经过更多大片的带动以及市场逐渐发展平稳，影院院线也将进入快速的恢复期。

爆米花外的增量

经历了此次的特殊挑战之后，院线从业者都已意识到，传统的经营模式已无法完全支撑自身的经营，需要跟随市场的发展，完善商业模式，开辟更多创新型业务，寻找到更多的利润增长空间以提高抵抗风险的能力。

现阶段，强化线上布局并开发非票业务，成为不少院线股的首要选择。金逸影视在财报中指出，基于对特殊时期的电商零售业态发展趋势，公司启动“云逛街”模式预研工作，预研业务场景，加速对网络交易模式的探索，已完成影院外场景交易工具的研发，并计划通过加入直播、虚拟导购等新技术，提升观影顾客的购物体验，反促公司线上营收能力。

另据幸福蓝海方面透露，公司采用自主研发的NOC管理平台，通过智能化、自动化管理提升效率，并不断优化手机购票App“幸福看”，打通“线上+线下”会员体系，推广自身购票渠道，提升品牌知名度，开拓新媒体营销模式，催生新业绩增长点。

此外，还有的院线股选择在此时改变旗下影院的经营模式。其中，此前一直采取直营模式的万达电影，于今年6月正式对外开放特许经营加盟权，以降低传统重资产模式的管理风险。

对此，万达电影方面表示，通过向具备可持续经营和合规经营能力的优质加盟影城输出万达品牌、管理系统和管理体系，整合资源，增收提效，进一步提升市场份额和行业影响力，未来将通过轻重并举的发展策略，提高公司整体抗风险能力。

渤海证券研究所在研报中指出，虽然电影行业基本面的修复仍然需要时日，但热门影片的陆续定档将加速整个行业的恢复速度，整体来看，电影行业的基本面已经进入拐点区间。在某影投公司经理周翔看来，人们对电影的需求是不会改变的，同时线下观影所带来的体验感也不会被网络院线所取代，这使得院线仍拥有发展空间，但经过此次冲击，传统经营模式已无法让经营者抵抗市场风险，创新业务模式在当下已势在必行。

高性价比圈地

值得注意的是，虽然在上半年持续亏损，但院线股却并未停下优胜劣汰的脚步，在关停部分效益不佳的影院的同时，进一步扩张开设更多新影院，试图在电影行业回暖之后抢占更多市场份额。

以金逸影视为例，该公司对影城进行了进一步评估，关停13家经营效益较差的影城，以提升影城终端的整体经营质量与效益；同时，公司继续巩固、加强与已合作知名商业地产开发商的战略合作伙伴关系，并不断开拓新的战略合作伙伴，增加项目储备，根据董事会既定的拓展战略，公司实现新开直营影城5家。

幸福蓝海也表示，在报告期内新增投资并开业影城3家、18张银幕，其中自有直营影城2家、11张银幕，参股影城1家、7张银幕。

万达电影也不例外，其曾发布公告称，通过非公开发行股票募集资金43.5亿元，用于新建影院项目及补充流动资金，根据计划，此次新建共计162家影院、1258个影厅，主要分布在江苏省、河北省、河南省、广东省等省份。

对于院线股逆势扩张的原因，万达电影给出了解释：我国电影院线行业集约化效应开始凸显，且相较于北美成熟市场的前三大院线的市场份额合计超过50%，我国前三大院线的合计市场份额仅为31%，头部院线具有较大的发展空间。经历此次市场冲击后，随着部分中小影院退出，公司借助资本市场融资并进一步扩大经营规模，有望巩固行业龙头地位。

在业内人士看来，未来随着从业者的跨区域扩张以及新投资主体的陆续进入，影院数量将进一步增长，将导致商业地产租金、人员成本等出现不同幅度的上涨，因此对于有实力扩张的院线而言，此时也可算为一个相对具有性价比的拓展机会。

不过，北京大学文化产业研究院副院长陈少峰表示，目前电影院数量基本属于饱和状态，经过此次特殊时期的影响，上半年也已出现一些影院倒闭的情况，而未来院线若要扩张也会面临人工费增加的挑战，因此各公司需要仔细衡量自身的经营现状，合理调控旗下影院的扩张及缩减，以实现经济效益最大化。

(责编：李都也(实习生)、李栋)