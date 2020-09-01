A股中报：113股靠政府补助撑业绩

8月31日，A股上市公司半年报收官，除了暴风集团（300431）、千山退两股外，3973家上市公司今年上半年的成绩单均已对外披露。据Wind数据统计，今年上半年逾八成个股实现的归属净利润保持盈利。不过，北京商报记者统计发现，中报归属净利润盈利的个股中，不少公司的业绩藏着“猫腻”，其中有245股今年中报扣非后净利润为亏损。而政府补助则成为际华集团、维信诺等个股扭亏的“利器”。

逾八成个股归属净利润盈利

整体来看，逾八成个股今年中报实现盈利。

据Wind数据显示，两市共有3198股在今年上半年实现的归属净利润为正值，占已经披露中报成绩单的上市公司的比例约80.5%。

经统计，3198只股票今年上半年合计实现的归属净利润数额约20622.3亿元。其中挣钱最多的是工商银行，其在今年上半年实现的归属净利润约1487.9亿元。

具体来看，3198股中，有239股今年上半年实现的归属净利润数额在10亿元以上，55股今年上半年实现的归属净利润超50亿元，工业富联、恒力石化、华能国际等上榜。

另外，还有29股今年上半年归属净利润规模在百亿元以上，金融股成绝对主力。据Wind统计，以Wind行业进行划分，29股中有19只个股属于金融行业，占归属净利润盈利超百亿元股票数量的比例约65.5%。19只金融股中，银行股有16只，保险股有3只。

除了19只金融股外，其余10只今年上半年归属净利润盈利超百亿元的个股分别属于日常消费、能源、可选消费、工业、房地产、材料行业。

其中贵州茅台、五粮液、牧原股份属于日常消费类企业。前述3家企业最挣钱的是贵州茅台，其在今年上半年实现的归属净利润约226.02亿元。五粮液、牧原股份今年上半年实现的归属净利润分别约108.55亿元、107.84亿元。

跻身归属净利润百亿元俱乐部的房地产企业则为万科A、保利地产。Wind数据显示，万科A、保利地产今年上半年实现的归属净利润分别约125.08亿元、101.24亿元。而中国神华、海螺水泥分别属于能源、材料行业。

245股靠非经常性损益扭亏

整体上，A股逾八成上市公司保持盈利的成绩还是不错的。不过，北京商报记者注意到，以单只个股来看，有不少企业的实际盈利能力并不强。

据Wind统计，经过筛选，有245股虽然在今年上半年的归属净利润处于盈利状态，但扣非后净利润则为负值。也就是说，非经常性损益成为这245股扭亏为盈的“法宝”。

245股中，有29股今年上半年扣非后净利润亏损数额在亿元以上，包括深康佳A、维信诺、*ST聚力、新世界、华联股份等，扣非后净利润亏损最多的是长安汽车。

据长安汽车的财报显示，公司在今年上半年实现的归属净利润约26.02亿元，同比增长216.17%；报告期内的扣非后净利润亏损约26.17亿元。长安汽车今年上半年的非经常性损益金额高达52.19亿元，位列245股的首位。足以可见，长安汽车主要倚仗非经常性损益来“撑门面”。针对公司相关问题，北京商报记者致电长安汽车董秘办公室进行采访，不过对方电话显示“拨打的电话忙”。

中船防务、国电电力、好想你等个股的非经常性损益同样撑起业绩的门面。Wind数据显示，除了长安汽车外，中船防务、国电电力、好想你3股今年上半年的非经常性损益金额分别约34.02亿元、23.84亿元、23.39亿元。

以好想你为例，该股在今年上半年实现的归属净利润约22.56亿元，计入当期的非经常性损益金额约23.4亿元。扣除非经常性损益的影响后，好想你今年上半年的扣非后净利润亏损约0.84亿元。

投融资专家许小恒称，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系，以及虽与经营业务相关，但由于其性质、金额或发生频率，影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。如果非经常性损益在上市公司归属净利润中占据相当比例，这种“扮靓”财报的手段，会干扰投资者对上市公司真实盈利能力的判断。

“投资者需警惕依靠非经常性损益扭亏的公司，避免被表象误导。”著名经济学家宋清辉如是说。

政府补助成“续命”利器

靠非经常性损益扭亏的245股中，政府补助成为不少个股扭亏的“利器”。

单从数额上看，非经常性损益项下、国轩高科、锦江酒店、维信诺、宇通客车12股今年上半年的政府补助数额超亿元。

不过，政府补助占当期非经常性损益金额比例的多少，更能体现是否依靠政府补助“续命”这一说法。经Wind数据统计，245股中有113只个股计入今年上半年的政府补助占非经常性损益金额的比例在50%以上。更有甚者，哈三联、维信诺、聚灿光电、荃银高科等61股在今年上半年的政府补助占到非经常性损益金额的比例在100%以上。际华集团、瑞泰科技两股今年上半年的政府补助占到非经常性损益金额的比例则分别约264%、211%。

另经Wind数据统计，纵观近三年的业绩来看，靠政府补助撑业绩的个股中，维信诺可谓是典型。2017-2019年，维信诺归属净利润扭亏均主要靠政府补助。数据显示，维信诺2017-2019年的政府补助金额分别约5.23亿元、20.31亿元，10.56亿元，分别占各期非经常性损益金额的比例约130.7%、162.68%、105.12%。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授告诉北京商报记者，现在普遍认为政府补助企业利润的方式不如减税降费的普惠方式，实质上政府补助是一种资源重分配，考虑部分企业本身盈利能力较弱，对其进行补助，以支持其发展。不过，对于企业来说，政府补助应该用于企业扩大竞争优势上，而不是通过增厚净利润，来做资本市场股票差价的文章。实际上投资人如今越来越习惯于观察扣非净利润和经营现金净流量这些根本性的指标，政府补助在资本市场的效用已经大打折扣。

首创证券研究所所长王剑辉表示，无论何种原因，上市公司都应该逐渐减少对政府补助的依赖，把提升自主盈利能力放在首位，而不是靠政府补助维持公司的发展。

(责编：李都也(实习生)、李栋)