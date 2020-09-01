原标题：券商半年赚700亿 11家投行业务净收入逆势下滑

8月已结束，半年报披露季也随之收官。截至8月31日，39家A股上市券商2020年半年报已披露完毕。数据显示，上市券商上半年归母净利润合计731.02亿元，超六成券商实现营收及净利同比增长。在业内颇为关注的投行业务方面，上半年投资银行手续费净收入（以下简称“投行净收入”）实现同比增长的上市券商达到七成，但北京商报记者注意到，有11家券商投行净收入出现同比下滑。有业内人士表示，这一情况或与项目储备不足和券商竞争愈发激烈有关。

上市券商头部效应明显

据同花顺iFinD数据显示，39家A股上市券商在2020年上半年共实现营业收入2289.9亿元，归母净利润合计净赚731.02亿元。其中，超六成上市券商实现营收、净利同比增长。

具体而言，排名前十的上市券商营业收入共计1457.14亿元，占A股上市券商营业总收入六成以上；前十券商归母净利润总值达到514.64亿元，在上市券商中归母净利润总额中达七成。中信证券更是以267.44亿元的营业收入和89.26亿元的归母净利润遥遥领先其他券商。海通证券、国泰君安则紧随其后，营收和净利均位列第二、第三，排名与去年一致。

在股票、债券发行热潮之下，上市券商的投行业务赚钱能力如何也颇受关注。据统计，七成上市券商投行净收入实现同比增长。其中，中信证券仍居榜首，投行净收入22.2亿元；增幅最大的是华安证券，较去年同期增长319.04%，实现投行净收入1.05亿元；包括华安证券在内，还有中泰证券、浙商证券、兴业证券等7家券商投行净收入增幅超100%。

苏宁金融研究院特约研究员何南野表示，券商投行业务实现同比大幅增长，是在预期中的。一方面是科创板业务全面爆发，成为今年重要增量，而去年上半年科创板注册制还未实质性落地。二是再融资业务全面松绑，主板及中小板IPO审核处于较快通道。三是为对冲疫情影响，债券发行量相比去年同期有较大增长。

11家投行业务净收入下滑

“头部券商在投行业务上占据一定的优势，但随着券商竞争愈发激烈，未来无论在投行业务、经纪业务乃至自营业务上，仍会存在不断分化的格局。”财经评论员郭施亮表示。

北京商报记者也注意到，在大部分券商投行净收入增长的同时，也有11家券商同比下滑。其中，下滑幅度最大的为红塔证券，同比减少41.53%，上半年该公司投行净收入仅为1684.67万元。红塔证券在半年报中并未披露投行净收入下滑的原因，北京商报记者联系采访红塔证券，但截至发稿未收到相关回复。

除红塔证券投行净收入下降超四成外，另有国元证券、长江证券、东北证券、长城证券等4家券商投行净收入跌幅超30%，分别下降33.93%、33.58%、32.36%、31.44%。

在北京商报记者采访过程中，国元证券方面回应称，2020年上半年，受新冠疫情以及项目排队进展周期影响，部分项目发行推迟。虽然与去年同期相比，投行业务净收入存在一定程度的下降，但国元投行业务本身发展势头良好，只是因项目周期影响，部分项目发行时间窗口后移，从而影响了上半年的收入。如今，国元证券投行项目储备丰富，7、8月已陆续完成多个项目的发行。目前在会项目约20个，投行各条业务线工作均处于紧张有序的顺利开展中，全年投行业务有望取得良好经营业绩。

分化差距恐加大

对于部分券商投行业务收入下滑的原因，何南野进一步解释称，主要原因是项目储备较少，一旦项目申报或审核进度被推迟或者项目被否决，将使得投行收入相比去年同期出现明显波动，而这往往发生于中小型券商，大型券商由于项目储备较好，确定性更强。

郭施亮也认为，导致部分券商投行业务下降的原因，也和券商激烈的竞争环境有关，优胜劣汰的效率也会随之显著提升，头部券商在未来竞争中的优势地位会更为明显。

从半年报数据中也可看出，大型券商无论在营收净利方面，还是在具体业务方面，头部效应都愈发明显。在投行净收入方面，红塔证券、华林证券、太平洋证券、中银证券、中原证券5家券商投行净收入不足1亿元。

在何南野看来，距今推行一年多的科创板注册制和正在实施的创业板注册制，使得投行的生态发生了重大变化，对投行的综合服务能力提出了更高的要求，也使得券商投行间的两极分化愈发明显。

“头部券商由于品牌知名度、人员素质、资金实力、研究、定价能力和销售能力等拥有较强的竞争优势，使得在注册制业务中，能更好地获得客户的青睐。而中小券商由于过往积累不足，短期内补足短板也很难，因此，两者之间的分化可能会越来越大，使得我国券商投行的格局快速向欧美成熟国家靠拢。”何南野如是说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)