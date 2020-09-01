AH股溢价指数上行 港股迎抄底好时机？

8月28日，恒生AH股溢价指数收盘报140.62点，自2016年5月中旬以来首次突破140点。至此，恒生AH股溢价指数今年以来累计上涨10.62%。这意味着A股相对H股溢价越来越高，H股的估值优势更加突出。

恒生AH股溢价指数追踪内地与香港两地同时上市股票的价格差异，在2014年7月24日曾跌至88.72点。2014年11月中旬以来，该指数一直高于100点。截至今年8月28日，该指数去年以来累计升幅达20.03%。这反映出A股强势于H股。截至8月28日，沪深300指数今年以来累计上涨18.25%，而恒生指数同期下跌9.82%。粤开证券分析认为，由于两个市场的估值水平、参与机构的认知等影响股价的因素存在差异，导致AH股价之间长期存在价差。目前，AH股溢价指数处于近十年的高位水平。

对比可发现，尽管公司基本面相同，但由于处在不同的市场，A股与H股表现差异较大。例如，复星医药近几个月因疫苗概念受到热捧，截至8月28日，其A股今年以来上涨111.39%，而H股同期涨幅只有40.21%。8月28日，复星医药A股较其H股溢价超过90%。中国人寿因合并传闻而短线暴涨，截至8月28日，其A股7月以来大涨64.54%，而H股同期涨幅为21.28%。中国人寿A股目前较H股溢价超过150%。

有市场分析认为，恒生AH股溢价指数持续上行，意味着抄底港股或迎来好时机。港股具备低估值、高股息率等优势，是全球股市的“估值洼地”。兴业证券的数据周报显示，8月28日，恒生指数当前PE（TTM）为12.7倍，处于2002年以来的1/4分位数和中位数之间；恒生指数当前市净率水平为1.0倍，低于2002年以来的1/4分位数。

有观点称，当恒生AH股溢价指数超过130点时，机构资金往往会加大港股的配置。值得注意的是，尽管AH股溢价指数上行表明H股偏弱，但港股市场并不缺乏结构性投资机会。港股市场正在不断聚集优质新经济公司，美团点评、小米集团、阿里巴巴、京东、网易等2018年以来上市。另外，支付宝的母公司蚂蚁集团计划在港交所与上交所科创板同时上市。新经济公司数量增多，有助于提升港股的吸引力。上周，小米集团因中报业绩超预期，股价大涨23.90%。截至8月28日，腾讯、小米集团、美团点评、阿里巴巴今年以来股价分别上涨48.56%、108.72%、160.26%、33.69%。

数据显示，内地资金“南下”持续活跃，港股通今年以来的净流入规模明显超过沪股通与深股通。上周，港股通净流入逾130亿元，主要流向计算机、餐饮旅游和电子元器件等行业板块。南向资金当周净买入前五大个股分别为腾讯控股、美团点评、小米集团、舜宇光学科技、海底捞。

展望9月，安信国际看多港股表现，一是疫情的影响越来越少；二是企业业务复苏步伐稳健，下半年至明年的企业盈利增长可观；三是IPO热（中概股回归助长热度）继续吸引资金流入。不过，目前市场对港股也存在分歧。有机构称，虽然从历史经验来看，AH股溢价终会收敛且多为港股补涨，但从目前的情况来看，AH股溢价的收敛在短期较难出现，主要是香港本地经济基本面处于弱势，港股仍受到外部风险因素的困扰。相比之下，A股受益于资本市场改革、养老金等中长期资金入市、房地产财富效应减弱带来居民增配股市等独立驱动因素。

(责编：李都也(实习生)、李栋)