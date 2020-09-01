治疗脱发、减肥等八类药品不再纳入基本医保

本报北京8月31日电（中青报·中青网记者 李桂杰）国家医疗保障局日前发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》（以下称《暂行办法》）明确，八类药品不再纳入《基本医疗保险药品目录》。该暂行办法自2020年9月1日起施行。
《暂行办法》明确的这八类药品为：主要起滋补作用的药品；含国家珍贵、濒危野生动植物药材的药品；保健药品；预防性疫苗和避孕药品；主要起增强性功能、治疗脱发、减肥、美容、戒烟、戒酒等作用的药品；因被纳入诊疗项目等原因，无法单独收费的药品；酒制剂、茶制剂，各类果味制剂(特别情况下的儿童用药除外)，口腔含服剂和口服泡腾剂(特别规定情形的除外)等；其他不符合基本医疗保险用药规定的药品。
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