工信部提醒：车主收到这条ETC短信千万别点

中新经纬客户端8月31日电 “您的ETC账户已冻结，为了避免影响通行，请尽快完成认证”。近日，你收到这类短信吗？别慌、别信、别点，小心钱被骗光。

工信部网站截图

工信部网站31日发布警惕ETC相关钓鱼短信诈骗提醒，提醒有车族提高防范意识，谨防被骗。

工信部公布的案例分析显示，近期时常有办理过ETC的车主，收到所谓提醒重新认证ETC的短信：“您的ETC账户已冻结，为了避免影响通行，请尽快完成认证”。

工信部提醒，诈骗分子利用大家害怕ETC设备有故障导致上高速产生麻烦的心理，通过钓鱼短信、钓鱼网站，骗取受害人的银行账号、密码等信息，盗取钱财。

据介绍，如果用户通过移动终端点击短信中的链接则会进入钓鱼网站，被要求填写个人敏感信息。骗子可通过钓鱼网站后台查看收集到的用户敏感信息，包括姓名、身份证、手机号、银行卡账号、银行卡密码、信用卡安全码以及用户访问IP等，后续利用这些信息行骗。

工信部提醒，防范此类钓鱼攻击应注意以下几个方面：

1、短信中如果含有不明链接地址，需要谨慎对待，有疑问应通过ETC官网进行查询，避免被钓鱼的风险。

2、如果点开短信中的链接，要求填入一下组合信息，则很可能是钓鱼攻击(不局限于某一种，也可能是多种组合)：银行卡卡号+银行卡密码，信用卡卡号+CVV2安全码，姓名+身份证号码+手机号码，身份证照片+银行卡照片+个人照片。

3、如果发送号码以“+”或者“00”开头则更要警惕有钓鱼短信的可能。

(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)