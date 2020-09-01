上半年A股过半房企净利下滑，近四成降超50%

中新经纬客户端9月1日电 (张猛)截至8月31日，按证监会行业类分类，A股131家上市房企半年报均已披露，其中72家净利下滑，占比近55%。

上半年A股过半房企净利下滑

从净利润情况来看，上半年，上述131家A股上市房企中，102家盈利，占比78%。此外，有68家房企归属于上市公司股东的净利润超过1亿元，净利润超过10亿元的目前有20家。其中，万科、保利、绿地3家上市房企净利润居前三，分别为125.08亿、101.24亿、80.20亿。

从净利润的变动来看，72家房企出现净利下滑，占比近55%。其中，京汉股份降幅最大，下降5842.3%。净利降幅超50%的房企有49家，占比近四成。

诸葛找房数据研究中心分析师陈霄接受中新经纬客户端采访时指出，上半年，受到疫情的影响，售楼处关闭，施工延迟，大部分房企业绩受损；另外，在“房住不炒”总基调下，对于房企来说，将会在较长一个时间内维持相对稳健的发展。

13家房企入围“千亿俱乐部”

来源：中指研究院

中指研究院指出，2020年上半年，房企逐步修复因疫情影响的业绩，TOP100房企销售额均值为512.1亿元，同比下降1.45%，TOP100市场份额为57.5%。其中销售额破千亿房企13家，较去年同期(12家)增加1家；百亿房企107家，较去年同期(121)减少14家。

从业绩目标来看，从公布销售目标的28家房地产企业来看，上半年业绩完成率达四成，其中，恒大完成53.7%，位居第一。

受疫情影响，TOP100上半年门槛值下滑至112.2亿元。其中，TOP10房企门槛值为1106亿元，较上年增长5.16%，头部房企竞争更加激烈。

此外，据人民法院公告网显示，上半年228家房企破产。

在陈霄看来，头部房企本身在规模上以及在拿地、融资等方面更具优势，面对市场下行压力加大以及疫情冲击下，抗风险性更强，而中小房企在本身现金流不充足以及融资难等情况下，未来生存环境更加艰难，各个阵营之间以及各个阵营内部的房企间分化进一步加剧。

下半年房企融资或收紧

8月20日，住建部、央行召开重点房地产企业座谈会，会议指出，为进一步落实房地产长效机制，实施好房地产金融审慎管理制度，增强房地产企业融资的市场化、规则化和透明度，会同相关部门在前期广泛征求意见的基础上，形成了重点房地产企业资金监测和融资管理规则。

中原地产研究中心统计数据显示：8月全国房企境内外融资全面井喷，境内债券单月发现超过659亿，比2019年同期上涨5.1%，继续延续7月以来的融资井喷数据。特别是8月下半月，房企密集发布大额融资，整体看，7-8月来，房企融资刷新了历史同期纪录。

中原地产首席分析师张大伟对中新经纬客户端表示，整体看，境内房地产销售有所缓和，大部分企业销售增加，但房企最近依然在增加一切融资手段，尽量大额度融资。大部分房企为应对未来可能的市场变化，加快储备资金。对于杠杆率比较高的企业来说，最近融资压力有所增加。

严跃进预测，下半年房企融资或有所收紧，预计各地将时刻绷紧房地产调控这根弦，但同时也不会盲目打压房企。

陈霄也认为，下半年房企融资大概率会收紧，对于头部房企来说影响会相对偏小，而对于高负债、高杠杆的房企下半年运营压力会加大，部分房企未来或将通过加快周转和销售回款来缓解现金流压力。

附：A股131家上市房企半年报数据

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(责编：李都也(实习生)、李栋)