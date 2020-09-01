商务部：引导商超通过激励手段推广使用环保布袋等

中新经纬客户端8月31日电 据商务部网站消息，商务部办公厅印发《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》。通知提出，引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋。
通知要求，各地商务主管部门要聚焦商场、超市、集贸市场、餐饮、住宿、展会、电子商务等重点领域，准确把握不同塑料用品在实施区域、时间节点等具体禁塑限塑要求，认真抓好贯彻落实。
通知指出，根据《固废法》第六十九条规定，商品零售场所开办单位、电子商务平台企业、外卖企业应当按照国家有关规定向商务部门报告塑料袋等一次性塑料制品的使用、回收情况。商务部将另行制定商务领域一次性塑料制品使用回收报告相关规定，并建立相应的信息报送平台，方便地方和企业报送信息。各地商务主管部门要督促指导相关企业做好信息报送工作，并按要求及时汇总上报。同时，要以适当方式公布本地区塑料制品使用回收情况，接受社会监督。
通知还要求，各地商务主管部门要加强政策引导，在绿色商场、绿色餐饮、电子商务平台、再生资源回收等工作中，充分发挥规划、标准、资金分配等政策导向作用，增加禁塑限塑相关要求，推动商务领域塑料减量化新模式、新业态发展。
引导商场、超市等场所，通过积分奖励等激励手段推广使用环保布袋、纸袋等非塑制品和可降解塑料袋，鼓励设置自助式、智能化投放装置，推广使用生鲜产品可降解包装膜(袋)。
加快建立集贸市场购物袋集中购销制度。在餐饮外卖领域推广使用符合性能和食品安全要求的秸秆覆膜餐盒等生物基、可降解塑料袋等替代产品。
加强电商、外卖等平台企业入驻商户管理，制定一次性塑料制品减量替代实施方案，推广可循环、易回收、可降解替代产品。(中新经纬APP)
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