工信部：1-7月互联网业务收入同比增14.9% 北京居首

中新经纬客户端8月31日电 工信部网站31日公布1-7月互联网和相关服务业运行情况显示，前7月，我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入6916亿元，同比增长14.9%，增速较上半年提高0.8个百分点。
2019-2020年1-7月互联网业务收入增长情况 来源：工信部网站
工信部介绍，2020年1-7月，互联网和相关服务业发展整体向好，业务收入实现较快增长，利润和研发投入保持平稳，各类互联网企业为社会经济生活各方面提供信息服务、互联网平台服务，实现自身良性发展。
总体上看，互联网业务收入保持较快增长。1-7月，我国规模以上互联网和相关服务企业(简称互联网企业)完成业务收入6916亿元，同比增长14.9%，增速较上半年提高0.8个百分点，仍低于去年同期5.8个百分点。
行业利润增速小幅回升。1-7月，全行业共实现营业利润656.6亿元，同比增长5.9%，增速较上半年提高3.1个百分点，但低于去年同期13.6个百分点，低于同期收入增速9个百分点。
研发投入增速小幅回落。1-7月，全行业完成研发费用369.3亿元，同比增长9.9%，增速较上半年回落0.8个百分点，低于去年同期14.6个百分点。
分业务、分地区运行情况看，信息服务收入增速小幅回落，音视频服务继续高速增长。1-7月，互联网企业共完成信息服务(包括网络音乐和视频、网络游戏、新闻信息、网络阅读等在内)收入4146亿元，同比增长15.1%，增速较上半年回落1.2个百分点，在互联网业务收入中占比为60%。其中，网络游戏企业由年初的高速增长逐步转为常态化增长。
互联网平台服务收入增速快速回升，生活服务、生产服务类平台回升明显。1-7月，互联网平台服务企业(以提供生产服务平台、生活服务平台、科技创新平台、公共服务平台等为主)实现业务收入2137亿元，同比增长18.2%，增速较上半年提高4.6个百分点，占互联网业务收入比为30.9%。其中，以在线教育服务为主的企业继续保持高速增长，收入增速较上半年稍有回落。
主要省份实现较快增长，部分省份增势突出。1-7月，互联网业务累计收入居前5名的北京(增长23.9%)、广东(增长3.9%)、上海(增长26.7%)、浙江(增长22.6%)和福建(增长12.9%)共完成互联网业务收入5713亿元，占全国(扣除跨地区企业)比重达87.7%，其中3个省份增速超过全国平均水平。全国互联网业务收入增速实现正增长的省份有21个，其中宁夏、天津增幅超过50%，内蒙古、新疆、甘肃、黑龙江、辽宁等省份降幅仍较大。
此外，移动应用程序(APP)数量稳步回升。截至2020年7月末，我国国内市场上监测到的APP数量为357万款，比6月末减少2万款，环比下降0.6%。其中，本土第三方应用商店APP数量为210万款，苹果商店(中国区)APP数量为147万款。7月，新增上架APP数量8万款，下架应用10万款。(中新经纬APP)
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