截至7月底中国钢材综合价格指数回升至104.52点

人民网北京9月1日电（许维娜）据国家发展改革委消息，钢材价格持续回升。据中国钢铁工业协会监测，截至7月底，中国钢材综合价格指数回升至104.52点，较6月底上涨1.5%，与上年同期相比下降4.98点，降幅4.55%。

钢铁产量持续增长。据国家统计局数据，1-7月全国生铁、粗钢、钢材产量分别为51086万吨、59317万吨和72395万吨，同比分别增长3.2%、2.8%和3.7%。

钢材出口继续下降，进口持续增长。据海关总署数据，1-7月全国累计出口钢材3288万吨，同比下降17.6%；累计进口钢材994.8万吨，同比增长49.3%。

企业效益同比下降。1-7月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入2.47万亿元，同比增长3.3%；实现利润868.7亿元，同比下降28.6%，降幅持续收窄；销售利润率3.52%，比去年同期降低1.57个百分点。

钢材库存小幅上升。全国主要城市五种钢材（螺纹钢、线材、热轧卷、冷轧卷、中厚板）社会库存量7月底小幅升至1257万吨，环比上升3.4%，与今年3月上旬峰值相比下降37.8%。

进口矿价持续上涨。据海关总署数据，1-7月全国铁矿石进口量65955.5万吨，同比增长11.8%。7月进口粉矿（62%品位）平均价格106.53美元/吨，环比上涨5.76美元/吨，涨幅5.7%。

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