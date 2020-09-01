海西博览馆全面竣工 整体突出闽南建筑元素

近日，泉州市石狮世茂海西博览馆全面竣工，该博览馆占地面积超过1万平方米，建筑面积超过3万平方米。
海西博览馆由中国建筑第八工程局承建，建筑立面采用闽南建筑风格，博览馆包含故宫博物院异地展厅、私人展厅、海上丝绸之路展厅等，大量采用牌坊、木结构、传统红砖、传统燕尾脊、传统剪瓷雕等传统建筑，整体突出闽南建筑文化元素氛围。
博览馆建筑布局采用闽南建筑传统布局，整体平面布局坐南朝北，以主馆故宫馆为中心厅堂，两侧的二层小楼“接待厅”为榉头，前置五开间牌坊为入口，形成榉头止平面格局，左右两侧私人馆、海丝馆，作为护龙形成护厝格局，呈现坐镇天元、贯通南北，连接东西、吐纳八方之势。博览馆整体采用“皇宫起、观古今”的设计理念，建筑传统又不失大气，大气又不失时尚。
在建设过程中，由于博览馆设计使用年限为100年，这使得建设要求更加严格，同时也给项目建设增添极大难度。
首先是大角度斜屋面施工。博览馆所有展厅屋面均为混凝土浇筑的双坡硬山顶+燕尾脊屋面，斜屋面的倾斜程度最大达到45°。面对这种情况项目部在现场安装安全挡板和安全网，为工友准备大量安全带和安全帽，全力确保建设者的安全。
其次是项目高支模施工。项目展厅屋面模板支撑体系均属高大模板支撑体系，最高高度达14米屋面全为双坡屋面，屋面模板标高变化频繁，变化尺寸较大，从而导致支模难度大、精确度要求高。又由于坡屋面高度高、坡度大，也使得坡屋面的混凝土浇筑难度极大。
为有效推进项目的工作进度，项目成立屋面暨高支模专项施工安全生产小组，全程监督高大模板支模过程和屋面混凝土浇筑过程，确保施工过程安全、施工质量优良。
最后是古建技术人员稀缺。博览馆整体风格为闽南传统建筑，剪瓷等工艺已被列入非物质文化遗产，各工种施工人员严重稀缺。为解决该问题，项目部在闽南四处走访，寻找有经验、有技术的工人。最终顺利完成剪瓷、牌坊、木结构等传统建筑的施工，大幅推动项目整体进展。
据了解，博览馆将在2020年末正式向公众开放，届时来自全世界的游客通过这座颇具闽南建筑风格的博览馆，领略丰富的闽南文化，也能通过故宫异地展厅等展厅一睹北京博物馆馆藏精品的风采，感受中华传统文化的博大精深。（记者乔雪峰）
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