8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020中国城市营商环境投资评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，济南获评2020年中国国际化营商环境建设标杆城市荣誉称号。近年来，济南市委、市政府始终把优化营商环境作为推动高质量发展有力抓手，紧紧抓住推进相对集中行政许可权改革的有利契机，坚持以便民利企为中心，以改革创新为主线，聚焦制度赋能、标准赋能和数聚赋能推进改革，全力打造“极简审批”济南模式，“在泉城·全办成”政务服务品牌得到了广泛认可，为全市营商环境优化增添了新的动力和活力。

实施制度赋能推进改革，做活“创新”文章。济南市借相对集中行政许可权改革组建行政审批服务局的体制改革优势推动流程优化重塑，制定出台业务协同、审管互动等制度，持续完善审批服务内部业务、横向部门、上下层级和社会多元主体“四维协同”机制，审批制度体系不断健全。

创新推行行政审批“容缺受理”制度，梳理公布第一批容缺受理事项清单755项，可容缺材料1496件，涉企事项实现100%容缺受理。

持续简化环节，创新推行“独任审批师”制度，由一名具有资格的审批人员独立完成、终身负责，真正实现“审核合一”，简单事项“立等可取”，平均审批时限压减67%。

强化标准赋能推进改革，做活“集约”文章。济南把相对集中行政许可改革的资源整合优势转化为服务集成的优势，进而转化为治理效能，加快实施政务服务全流程标准化，制定1200余项工作标准，实现市区“一套标准管审批”，为市场主体打造公平公正透明的准入环境。

优化企业开办流程，实现全市范围内企业开办全程网办、半日办结；推行企业开办“全城通办”，实现了营业执照就近能办、异地可办；推行企业开办“跨市通办”，将“全城通办”模式拓展到省会经济圈所有“1+6”城市，实现“省会经济圈全域通办”。

持续深化“拿地即开工，建成即使用”济南审批模式，进一步推行“多诺合一、多审合一、多验合一”。省内率先实现工改全系统、全过程电子证照的生成和共享应用，制定了41项改革配套制度。

推动市县同权改革，采取直接下放、委托实施、下放实质性审核权等方式，将济南市67项市级事权调整由市区（县）两级实施，实现市区（县）多点、就近、同标准办理。

深化数聚赋能推进改革，做活“优化”文章。济南市加快推进一体化在线平台应用，强力推进跨部门涉企信息共享，特别是疫情防控期间，推出787项“零跑腿”事项，出台助推企业复工复产10条措施，大力推行“不见面审批”，企业群众办事体验感不断提升。

济南市在便利店、餐饮等21个行业探索试行行业综合许可证改革，将每个行业经营涉及的多张许可证整合为一张载明相关信息的综合许可证，解决“准入不准营”的突出矛盾和问题。

加快电子证照、电子印章建设及应用。172项业务办结产生纸质证照的同时，同步生成电子证照；513个应用场景电子证照投入使用。

加快推行无人工干预秒批秒办。目前，已经实现自然人投资或控股的有限责任公司等4类市场主体登记无人工干预秒批秒办，交通管理、城市管理等领域11项事项无人工干预秒批秒办系统即将正式运行。

济南市以“三个赋能”助力打造“极简审批”模式，体现了审批服务由“方便政府管理”向“方便企业群众办事”转变，实现了从部门分散管理向协同治理的转变。坚持需求导向，积极转变服务理念，组建帮办服务队伍，以更加便利的个性化精准服务为企业群众纾困解忧。审批服务的集约化、标准化、智慧化、便利化程度不断提升，企业群众对审批服务的满意度达到近100%，省级以上报道近600次，“在泉城·全办成”服务品牌更加深入人心，推动全市营商环境持续优化。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)