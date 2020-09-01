持续优化营商环境为企业营造创新发展沃土

8月30日，由人民日报社指导、《环球时报》社主办的第二届中国国际化营商环境高峰论坛暨《2020年中国城市营商环境发展评估报告》发布会在北京举行。论坛围绕优化营商环境，积极应对外部压力，推动逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局展开全方位讨论，形成诸多共识。

发布会上，长沙获评2020年中国国际化营商环境建设标杆城市荣誉称号并做推介发言。长沙之所以能获次殊荣，关键在于近年来营商环境的持续优化。

营商环境好不好，必须用数据说话。

上半年，长沙签约重大招商项目98个，总投资1298.1亿元；引进“三类500强”企业投资项目64个，其中，世界500强新加坡益海嘉里、中国500强爱奇艺科技等首次在长沙落户。上半年，长沙为企业减负近260亿元，发放各类奖补资金超40亿元。

截至2020年6月，长沙市场主体总量达到111.18万户，新增市场主体9.96万户，同比增长14.28%，平均每万人拥有市场主体数超过1300个。

营商环境好不好，企业家最有发言权。

2020年2月21日，长沙市党政一把手会见了来长洽谈项目合作的比亚迪董事长兼总裁王传福一行。

在会见时，王传福说，长沙是比亚迪此次疫情防控期间项目洽谈的第一站。为什么首选长沙，他说：“患难见真情，越是困难的时候，越能看出一个地方对企业的重视程度和营商环境的优劣。”

疫情防控期间，长沙相关区县、园区主动服务企业做好复工人员监测核查、昼夜包车运送员工返厂、协调上下游供应商复工复产、保障物流发运通畅等，为比亚迪在长两个基地顺利实现满产超产，创造了优越的环境。长沙对企业的保姆式服务让王传福十分感动。王传福看好长沙，既是基于多年来双方良好的合作基础，更是因为长沙在疫情大战大考中帮助企业复工复产、减轻企业负担等方面交出了令人满意的答卷。如今，比亚迪已经在长沙有了四大基地，除了汽车制造和手机代工，还投资了动力电池和半导体项目。

“为什么在长沙一期、二期、三期不断投，就是因为政府的诚信感动了我。”格力电器董事长董明珠说。

她介绍，随着长沙营商环境持续优化，不再是企业家有困难主动找政府，找市委书记、市长解决问题，而是政府主动上门服务企业，各部门的干部主动帮企业解决问题，这样的营商环境，让企业可以集中精力创新、发展。

自落户长沙以来，格力电器先后落地了格力暖通、中央空调、冰箱洗衣机等项目，“格力有个小梦想，在长沙投资实现百亿突破。”董明珠说。

在长沙，优化营商环境是实打实的一把手工程，省委常委、长沙市委书记胡衡华担任全市优化营商环境领导小组组长。

“良好的营商环境是城市核心竞争力，是推动高质量发展的重要保障。”8月27日，胡衡华在长沙市委理论学习中心组集体学习《优化营商环境条例》时再次强调。

正因为一把手高度重视，长沙市各级都成立了专门机构，有了专门的考核和督查，让持续深入推动营商环境不断优化具备了强大动能。

6月1日，《长沙市优化营商环境规定》正式实施，各类负面清单一目了然，长沙市营商环境建设正式步入法治化、制度化新轨道。

此外，还制定了《长沙市涉企政策听取企业家意见实施方案》《长沙市政企常态化沟通制度》等文件，规定凡是重大涉企政策的出台，都要广泛征求和听取行业协会、商会的意见，逐步使涉企政策制定能够最大程度符合市场主体需求。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)