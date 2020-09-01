北京市强力施策稳住消费基本盘

人民网北京9月1日电（许维娜）据国家发展改革委消息，北京市在严格落实疫情防控措施前提下，大力度综合施策促消费，1—7月实现社会消费品零售总额6988.4亿元，降幅比前6个月收窄0.7个百分点。
在具体安排方面，北京市举办了“北京消费季”。6月6日全面启动“北京消费季”，7月24日恢复线下活动，举办通州东郎音乐啤酒嘉年华等300余场活动，带动客流与销售双回升，主力商圈夜间销售额已基本达到去年同期水平。
政企联动发放“电子消费券”。目前，累计发放消费券975万张，市民参与热情高涨，实现了让“市民走出来、人气聚起来、企业活起来、消费旺起来”。
加快实施汽车消费新政。北京还出台并实施《北京市进一步促进高排放老旧机动车淘汰更新方案（2020—2021年）》，截至7月底，累计淘汰老旧机动车2.16万辆。修订完善《北京市小客车数量调控暂行规定》，出台《2020年一次性增发新能源小客车指标配置办法》，从 8 月 1 日起面向“无车家庭”一次性增发 2 万个新能源小客车指标，全年新增小客车指标从 10 万个增加到 12 万个。
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