2020年铁路暑运圆满收官 累计发送旅客4.56亿人次

人民网北京9月1日电 （记者乔雪峰）截至8月31日，为期62天的铁路暑运圆满结束。记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，7月1日至8月31日，全国铁路累计发送旅客4.56亿人次，其中，8月份发送旅客2.49亿人次，较7月份增加4250.2万人次，客流不断回暖。8月29日，全国铁路发送旅客967.6万人次，创今年春节后单日客流新高。

据国铁集团客运部负责人介绍，今年暑运，正值我国抗击新冠肺炎疫情取得重大战略性成果、经济社会发展秩序加快恢复时期，铁路暑运面临做好站车常态化疫情防控、助力经济社会发展和战高温防汛救灾确保铁路运输安全畅通等多重考验。铁路部门认真贯彻落实党中央、国务院关于“六稳”“六保”工作的决策部署，统筹抓好疫情防控和暑期旅客运输服务工作，确保了人民群众平安健康顺利出行。

优化运输供给 满足出行需求

充分用好商合杭高铁合肥至杭州段、上海至苏州至南通铁路、喀左至赤峰高铁、安顺至六盘水铁路等今年新开通运营的铁路新线运输能力，增开动车组列车，方便沿线群众出行。

紧密对接休假旅游市场需求，精心设计“亲情避暑旅游专列”、“名胜古迹旅游专列”等旅游列车，服务旅客出游；动态追踪客流变化，根据不断上升的公务、商务、学生等客流出行需求，实施“一日一图”，精准安排列车开行。暑运期间，全国铁路日均开行旅客列车7499列。

不断改进服务 提升出行体验

不断扩大电子客票覆盖范围，全国已有2700个车站实现电子客票“一证通行”，覆盖99%以上铁路出行人群。

与中国东方航空集团有限公司共同推出“空铁联运”新服务，“铁路12306”APP和“东方航空”APP实现系统对接，旅客可根据意愿自行选择高铁与航班组合。

继续对广珠城际等25条城际铁路实施票价优惠措施，最大折扣幅度5.5折；落实客运提质计划，确保站车空调、饮水等设施正常运转，加大暑期基本服务保障力度，营造舒适候乘环境。

落实防汛和防疫措施 确保安全畅通

针对部分普速铁路运输秩序受到汛情影响的实际，及时果断采取减少开行、降速运行、调整径路等主动避险措施，确保主要铁路干线安全畅通。

严格落实站车测温、通风消毒、设置应急隔离席位等防疫措施，持续做好常态化疫情防控工作，营造了安全健康的旅行环境。广大铁路干部职工战高温、斗酷暑、防大汛，用坚守和奉献确保了大动脉的安全畅通。

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