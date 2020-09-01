公益助农直播助力地方脱贫攻坚

8月29日，“中国向上，直通产地——2020中国农影公益助农直播行动”走进四川广元专场活动圆满结束。当天的直播分下午场14：00~18：00和晚上场19：00~22：00举行，主会场设置在广元电视台演播厅，最终活动共吸引了超过72万人观看，实现销售金额109.6万元，取得良好的效果。

活动期间，十三届全国人大代表、苍溪县岫云村党支部书记李君，全国农村青年致富带头人赵海伶，四川省家禽协会执行会长邹平和主播等对苍溪红心猕猴桃、米仓山茶、剑门关土鸡、青川黑木耳、朝天核桃等51种广元优质农产品进行了大力推介。

在晚间场的微店直播中，由中国农业电影电视中心主持人王译萱联手广元市广播电视台主持人杨宇锋担当主播，与主办方及微店一起为观众送去了一万多份秒杀品、一千多份赠品，以及直播间的专属购买优惠，而微店也在商家优惠的基础上提供了额外的现金补贴。以苍溪县红心猕猴桃为例，原价75元的30枚中果装，直播间优惠补贴价格仅需53.9元。

值得一提的是，在当晚的微店直播间，有企业客户一次性下了3000单苍溪红心猕猴桃作为客户福利答谢所用。据微店直播的工作人员告诉记者，“该客户系在活动预热阶段就下单购买过样品，在收到货后对猕猴桃的品质非常满意。对政府媒体平台多方联手直播，严选严控参与企业及产品的品质非常认可，加上当晚直播间优惠的价格与补贴，于是就有了后面一次性下3000单的一幕。”

在本次公益助农直播各参与方的大力配合下，直播间上架的苍溪红心猕猴桃、昭化泡椒笋尖、旺苍枣林皮蛋、青川竹荪被一抢而空。其中，苍溪红心猕猴桃与昭化泡椒笋尖分别实现单品销售金额8万元与4.8万元，同期广元市内14家电商农产品销售额也增加30%以上，增加销售额达97余万元。

在“三农频道”公益助农直播行动等的带动下，越来越多的消费者加入到公益助农的行动中。2020年正是我国全面打赢脱贫攻坚战的收官之年，公益助农直播以其真实生动、简单快捷的特点，正成为助力地方脱贫攻坚的重要手段。而很多偏远地区的供货商或农户，虽然手里有不错的农货产品，但是缺乏推广认知和经验，本次活动通过多个分会场的设置，由主会场与分会场进行连麦，多角色的联动直播，等于为分会场的当地企业做了一次零成本推广，不仅促进了销售，还近距离展现了广元各地的自然风貌和历史人文，可谓是一举多得。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)