多管齐下，畅通求职路（经济新方位·大学生毕业就业）

今年874万应届大学毕业生，将开启人生新征程。面对复杂就业形势，多部门陆续推出超常规举措：加大线上岗位投送力度，引导用人单位延长招聘时间，部分职业可“先上岗、再考证”，延长毕业生报到接收时间……这些政策落实如何？记者在多地进行采访。

●鼓励高校和用人单位网上对接供需

5月，望着手上一沓就业统计数据和信息表上空缺的“去向”一栏，安徽大学毕业生就业指导中心老师高超峰有些发愁，不少学生的签约单位仍未确定，线下宣讲也没法开展。

他想起，之前听说安徽电信还有岗位空缺。往年，3月电信就结束校招，但抱着试试的想法，高超峰又联系对方。得知尚有不少毕业生未签约，该公司当即表示，可以考虑扩招。

今年，人社部等部门提出举措，鼓励高校和用人单位利用互联网进行供需对接，鼓励网上面试、网上签约、网上报到；引导用人单位适当延长招聘时间、推迟体检、推迟签约录取。和用人单位的通话帮高超峰打开思路：组织夏季线上招聘会，让企业延长招聘时间。

先与以往重点合作的企业联系，摸清需求。高超峰挨个拨电话。“听说公司打算扩招，还剩多少名额？”“仍有岗位空缺，好，我记下了！”边听边记，不一会儿，就做满笔记。学校广发邀请函，主动联系浙江、江苏人才市场，最终联系到186家企业参加招聘会。

再了解学生意向。软件工程专业的毕业生陈凯凡，前期因考研错过招聘，考试失利后又因疫情耽误春招。看到消息，陈凯凡很激动。“没想到都这会儿了学校还能组织招聘会。”6月1日一早，他迫不及待登录系统，查资料、投简历、做测试，一上午就联系了几家公司。最终，与安徽电信蚌埠分公司签约。751名毕业生参加了这场持续3天的线上招聘会，超500人次与企业达成签约意向。

●先上岗、再考证，按要求放宽报考条件

时值教师公开招考阶段，成都锦江区盐道街小学东湖分校，教培中心教师陈杰忙着接受考生咨询。“今年报考条件按要求放宽，报名人数有所增加。”根据新政策，凡专业和学历符合要求，无犯罪记录且身体条件、普通话水平等达到要求的考生，无论是否取得教师资格证，均可报名该校教师招考岗位。

陈杰说的“新政策”，就是人社部等7部门4月印发的“先上岗、再考证”相关通知：报考中小学、幼儿园、中等职业学校教师岗位的高校毕业生，凡符合相关报名条件和教师资格认定要求的，可以先上岗，再参加考试并取得教师资格。此外，护士执业资格、渔业船员资格、执业兽医资格等5项准入类职业资格也实施此项政策。这项政策主要适用于2020届毕业生和2018届、2019届尚未落实工作单位的毕业生，凡12月31日前招聘高校毕业生的用人单位，不得将取得上述职业资格作为限制条件。

盐道街小学东湖分校今年计划招聘1名高校毕业生到语文学科。入职教师将接受规章制度学习、教学帮扶等培训，而后转正成为正式教师。陈杰介绍，按要求，毕业生在1年试用期内取得教师资格证即可。

四川某高校非师范类专业的毕业生小张也在准备教师招聘考试。“但我没有证，一直担心不能报考。”小张说，原以为今年要错过教师招考，没想到可以“先上岗，后考证”。

“5月开始，我们就联合多部门实施7项准入类职业资格阶段性措施”，成都市人社局事业单位人事管理处处长沈星梅介绍，目前，全市各类事业单位2300多个岗位，招聘时已明确“先上岗，再考证”。根据要求，毕业生上岗后即按规定为其计算工龄、依法缴纳社会保险等。若先上岗的毕业生未在试用期内取得相关职业资格，用人单位可依法解除聘用合同。

●优化就业协议签订、就业报到手续等

“我今年毕业，户籍在哈尔滨，现在工作还没定，在外地实习。请问办理报到接收最晚是什么时候？”7月9日，哈尔滨市人才服务中心工作人员孙喆鑫接到一名学生的咨询电话。

“同学你好，不用着急，办理报到接收、档案转递等手续没有时间限制，全年都可以办理。还可以通过互联网和微信公众号24小时办理，就业协议邮寄到家，不需要专门跑。”

听到孙喆鑫的解答，对方松了一口气。这样的咨询，孙喆鑫每天都能接到不少。“过去受时限影响，办事窗口总是排长队，大厅里人满为患。如今放开办理时限，不再集中在毕业这段时间，因疫情耽搁不能返校、手头有事来不及办理手续的毕业生，对我们的举措表示满意。”

国家日前出台政策，公共就业和人才服务机构将通过信函、传真、网络等方式为高校毕业生办理就业协议签订、就业报到手续，延长报到接收时间。

对此，哈尔滨市人才服务中心副主任闫树君密切关注。“延长办理时间，可以为毕业生腾出更多精力找工作，同时我们也能提供更多个性化服务。”闫树君说，他们在几年前就有延长时间的探索，国家层面做出政策调整，就是要尽最大努力为学生提供便利。

在服务中心办事大厅，不时有毕业生前来办理手续，一切井然有序。“没想到这么快，几分钟就办好了。”东北农业大学硕士毕业生刘宛宁刚办完档案调出。来之前，她先在微信公众号上预约，并查询了需要携带的证件。

刘宛宁关注的公众号是“哈尔滨人才服务”。在市人才服务中心官网和公众号上，毕业生可以查看最新资讯和政策法规，线上办理业务。“针对特殊形势，我们落实各项扶持政策、提高公共服务质量，提出‘就业协议灵活办’‘档案接收掌上办’等12条服务措施，促进毕业生就业创业。”闫树君介绍。

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 02 版）

(责编：杨光宇、曹昆)